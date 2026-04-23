Qendrat shëndetësore verore, nis aplikimi për mjekë dhe infermierë
36 qendra shëndetësore verore do të jenë edhe këtë sezon turistik në shërbim të qytetarëve dhe pushuesve në të gjithë vijën bregdetare shqiptare por edhe në zonat malore.
Drejtoresha e operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, Jeta Deda bën me dije se tashmë aplikimi për stafet mjekësore dhe mbështetëse që do të ofrojnë shërbim në këto qendra ka nisur.
“Nga data 20-27 prill do të kemi të hapur thirrjen për mjek dhe infermier në qendrat shëndetësore verore. Do të jenë rreth 100 mjek dhe 150 infermier që do t’i bashkohen ktyre qendrave shëndëtësore verore”, tha ajo.
Këtë vit po mendohet që shërbimi për të huajt në qendrat shëndetësore verore të mos jetë falas siç edhe është ofruar deri më tani.
Qendrat shëndetësore verore do të nisin funksionimin prej 1 qershorit deri në shtator, për të mbuluar nevojat shëndetësore të pushuesve në të gjithë vendin.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.