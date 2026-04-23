23 Apr 2026
Kuvajti rihap hapësirën ajrore për herë të parë që nga nisja e luftës në Iran

Kuvajti rihapi hapësirën ajrore të enjten në mbrëmje, për herë të parë që nga shpërthimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit në fund të shkurtit.

“Hapësira ajrore në Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit u rihap që nga e enjtja, pas një pezullimi të përkohshëm dhe paraprak të trafikut ajror që nga 28 shkurti për shkak të situatës në rajon”, tha Hamoud Mubarak, Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil, në deklaratat.

Ky hap “është pjesë e një plani të mirëmenduar me faza për të rifilluar gradualisht trafikun ajror në përgatitje për funksionimin e plotë të aeroportit në periudhën e ardhshme”, tha ai.

Mubarak tha se autoriteti ka përfunduar vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në disa objekte të aeroportit nga sulmet e Iranit dhe grupeve të armatosura të lidhura me të.

Ai falenderoi Arabinë Saudite për “bashkëpunimin dhe mbështetjen e saj në lehtësimin e funksionimit të transportuesve kuvajtianë përmes aeroporteve të saj” gjatë kësaj periudhe.

Aeroporti Ndërkombëtar i Kuvajtit ka qenë cak i sulmeve për të cilat autoritetet kanë fajësuar Iranin dhe grupet aleate.

Armiqësitë rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë dhe plagosur mijëra njerëz.

Teherani nisi sulme hakmarrëse ndaj Izraelit dhe vendeve të rajonit që strehojnë asete ushtarake amerikane dhe kufizoi kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit.

