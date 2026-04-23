Sllovenia do të transmetojë filma për Palestinën në vend të Eurovision
Transmetuesit kombëtarë në Irlandë, Spanjë dhe Slloveni nuk do ta transmetojnë konkursin e këngës Eurovision këtë vit, pasi vendosën ta bojkotojnë për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit.
Pasi njoftoi se nuk do të paraqiste një pjesëmarrje kombëtare, transmetuesi slloven RTV konfirmoi të enjten se do të zbatonte një ndërprerje të transmetimit të ngjarjes më të madhe të muzikës live në botë dhe në vend të kësaj do të shfaqte një seri filmash rreth Palestinës.
“Ne nuk do ta transmetojmë konkursin e këngës në Eurovision”, tha për Associated Press drejtoresha e RTV Slovenia, Ksenija Horvat.
“Ne do të transmetojmë serinë e filmave Zërat e Palestinës , ku do të shfaqen dokumentarë dhe filma artistikë palestinezë”, tha ajo.
RTVE e Spanjës përsëriti vendimin e saj për të mos transmetuar Eurovisionin javën e kaluar. Eurovision uk do të shfaqet në televizionin spanjoll për herë të parë që kur vendi filloi të merrte pjesë në vitin 1961.
Transmetuesi publik i Irlandës, RTE, njoftoi në dhjetor se as nuk do ta transmetonte dhe as nuk do të merrte pjesë në këtë ngjarje. Holanda dhe Islanda gjithashtu u larguan nga konkursi, por Eurovisioni do të transmetohet në transmetuesit e tyre përkatës kombëtarë, NPO dhe RUV.
Konkursi i këtij viti, që shënon 70-vjetorin e Eurovisionit, do të ketë 35 vende konkurruese dhe është planifikuar të zhvillohet në Vjenë, kryeqytetin austriak, nga 12 deri më 16 maj.
Lufta në Gaza ka shkaktuar trazira gjatë gjithë konkursit të këngës, me organizatorët që reagojnë ndaj protestave jashtë ambienteve duke ndaluar valëvitjen e flamujve politikë.
Edicioni i këtij viti do të prezantojë rregulla të reja të hartuara për të ndaluar qeveritë dhe palët e treta nga promovimi i këngëve për të ndikuar te votuesit.
Disa vende kishin ngritur shqetësime në lidhje me metodat e padrejta të promovimit pasi Izraeli kryesoi votimin e publikut në konkursin e majit, duke u renditur i dyti në përgjithësi pasi u morën në konsideratë votat e jurisë.
