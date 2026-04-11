Qëndrimi i shkurtër në “Ferma VIP 3”, Xhesi tregon hapur fermeren që “i vodhi” vëmendjen: Është kujdesur shumë për mua
I eliminuari i parë i Ferma VIP 3, Xhesi Loci, ka qëndruar vetëm një javë në format, duke u bërë kështu konkurrenti i parë që lë lojën.
I ftuar në emisionin “Ferma Club” në Vizion Plus, ai është shprehur se eksperienca, edhe pse e shkurtër, ka qenë e veçantë dhe sfiduese për të.
“Është një rrugëtim i shpejtë dhe i shkurtër, por i këndshëm. Jam shumë i lumtur për ftesën, sepse ishte një mundësi shumë e mirë për mua dhe për sportin që përfaqësoj. Nisi vrullshëm, por u sëmura nga uji i ftohtë i pishinës që më disfavorizoi. Ishte edhe eksperienca e parë në televizion. Njerëz që nuk i njihja nga jashtë. Isha i kompleksuar nga kamerat, më dukej sikur po përshtatesha. Nuk jam i ndrojtur në përditshmëri, por mendoja si dukem jashtë. Ditët e fundit po familjarizohesha”, është shprehur Xhesi.
Ai ka treguar gjithashtu se gjatë qëndrimit në fermë ka krijuar simpati për një nga vajzat e reality show-t.
“Vanesa është shumë simpatike. Për mua është kujdesur shumë. Nuk mund të them asgjë nëse do të ndodhë diçka jashtë”, tha ai.
