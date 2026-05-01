🌤️
Tiranë 10°C · Kryesisht kthjellët 01 May 2026
S&P 500 7,209 ▲1.02%
DOW 49,652 ▲1.62%
NASDAQ 24,892 ▲0.89%
NAFTA 105.48 ▲0.39%
ARI 4,643 ▲0.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,413 ▲ +0.56% ETH $2,261 ▲ +0.21% XRP $1.3673 ▼ -0.17% SOL $82.9800 ▲ +0.01%
01 May 2026
Breaking
Kongresistë amerikanë me rezolutë për anëtarësimin e Kosovës në NATO Trump heq tarifat dhe kufizimet për Uiskin: Mbretëresha dhe Mbreti më bindën Trump kërcënon të tërheqë trupat nga Italia dhe Spanja për shkak të përplasjes për Iranin “Qyteti i Sigurt” vazhdon me njoftime elektronike, MPB shton verifikimin Ahmeti: Deklaratat e Kurtit për gjuhën shqipe u përdorën nga antishqiptarët, më gërryente në shpirt
Menu
Kosova

Qeveria mban mbledhje elektronike, këto janë vendimet e marra

· 2 min lexim

Qeveria e Kosovës në detyrë, ka zhvilluar mbledhjen e gjashtëmbëdhjetë, të mbajtur në formë elektronike, ku ka miratuar një sërë vendimesh që lidhen me financat publike, shëndetësinë dhe çështje të koordinimit institucional.

Në këtë mbledhje, ekzekutivi ka miratuar Raportin Tremujor të Buxhetit për vitin 2026, si dhe kërkesën e Ministrisë së Financave për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit të Qeverisë nr. 04/09, të datës 10.04.2026, që ka të bëjë me bartjen e shpenzimeve buxhetore nga ministritë amë në ministritë e reja të krijuara.

Po ashtu, Qeveria ka ndarë 45 mijë euro për Forumin Ekonomik të Vjenës, me qëllim të promovimit të Republikës së Kosovës.

Në fushën e shëndetësisë, është miratuar vendimi për emërimin e Bordit Drejtues të Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës (ShSKUK), si dhe kërkesa e Ministrisë së Shëndetësisë për pagesën e 52 specializantëve lehona, nga kategoria ekonomike “subvencione dhe transfere”, në nënprogramin “Aftësimi Specialistik” dhe EVM.

Sipas vendimit, pagesa kap vlerën 475,051.50 euro dhe do të mbulojë periudhën nga 01.11.2025 deri më 31.12.2026.

Qeveria ka marrë gjithashtu vendim për emërimin e Grupit Koordinues për mbrojtje nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna me bazë gjinore.

Ndër vendimet tjera, është miratuar edhe ndryshimi dhe plotësimi i disa vendimeve të mëhershme të Qeverisë, përmes të cilave vazhdohet mandati i Sekretarisë së Komisionit Qeveritar për njohjen e statusit të ish të dënuarve dhe ish të përndjekurve politikë, si dhe mandati i vetë Komisionit Qeveritar, në afat dyvjeçar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu