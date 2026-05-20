Qeveria ndryshon strategjinë e Zhvillimit Rajonal, FSHZH merr rolin e sekretariatit, Zëvendëskryeministri merr drejtimin e Komitetit Kombëtar
Këshilli i Ministrave ka miratuar dy vendime të rëndësishme që reformojnë rrënjësisht mënyrën se si do të hartohen, koordinohen dhe monitorohen projektet e zhvillimit në të gjithë territorin e vendit. Me propozim të Zëvendëskryeministrit, ekzekutivi ka përcaktuar rregullat e reja për hartimin e dokumenteve strategjike të kohezionit, duke bërë njëkohësisht një shkrirje të strukturave drejtuese për të shmangur burokracitë.
Ndryshimet e reja synojnë të harmonizojnë politikat e zhvillimit rajonal me kërkesat që burojnë nga procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe politikat e saj të kohezionit.
Kush do t’i hartojë planet e reja të zhvillimit?
Vendimi i parë përcakton hierarkinë dhe procedurat për hartimin e atyre që quhen “dokumente të planifikimit e të koordinimit”. Ky proces do të ndahet në tre nivele të qarta:
Niveli kombëtar
Plani Kombëtar (PKZHRK) dhe Programi Operacional (POZHRK) do të hartohen nga Komiteti Kombëtar për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, si organ përgjegjës për të gjithë territorin.
Niveli rajonal
Planet Rajonale (PRZHRK) do të hartohen nga bordet përkatëse të monitorimit, brenda kufijve territorialë të çdo rajoni zhvillimor.
Mbështetja teknike
Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) do të luajë rolin e sekretariatit teknik, duke ofruar gjithë mbështetjen administrative për përgatitjen e këtyre dokumenteve.
Sipas vendimit, FSHZH do të ngarkohet me detyra specifike si analiza e gjendjes socio-ekonomike, vlerësimi i pabarazive mes rajoneve, përcaktimi i prioriteteve dhe paketave të ndërhyrjeve zhvillimore, si dhe koordinimi i financimeve të brendshme e të huaja. Dokumenti specifikon se rishikimi i këtyre planeve mund të bëhet në çdo kohë në raste të emergjencave kombëtare, ndryshimeve demografike apo ndarjeve të reja administrative.
Paralelisht, qeveria ka ndërmarrë një hap tjetër drejt centralizimit dhe rritjes së efiçencës duke ndryshuar përbërjen e Komitetit Kombëtar për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. Me anë të vendimit të dytë, ekzekutivi ka vendosur që ky komitet të mos ketë më një strukturë të veçantë me anëtarë të dedikuar, por të përputhet plotësisht me udhëheqjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit.
Në pikën e ndryshuar të vendimit bazë (Nr. 497) thuhet shprehimisht:
“KKZHRK-ja drejtohet nga Zëvendëskryeministri, në cilësinë e kryetarit. Përbërja e KKZHRK-së do të jetë e njëjtë me përbërjen e këshillit drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH). Anëtarë të KKZHRK-së janë anëtarët e këshillit drejtues të FSHZH-së.”
Ky unifikim strukturor bën që i njëjti këshill që merr vendimet ekzekutive për investimet e FSHZH-së, nën drejtimin e Zëvendëskryeministrit, të mbajë edhe peshën e planifikimit strategjik të kohezionit kombëtar. Me këtë lëvizje shfuqizohen pozicionet e vjetra (përfshirë atë të zëvendëskryetarit të komitetit) dhe shkurtohen hallkat e vendimmarrjes.
Për zbatimin e këtyre dy vendimeve, të cilat hyjnë në fuqi menjëherë, qeveria ka ngarkuar zyrtarisht Zëvendëskryeministrin, ministritë e linjës, bashkitë e vendit dhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit.
