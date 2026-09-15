Rama drejt SHBA-së për Asamblenë e OKB-së, takime dhe me komunitetin shqiptar në Amerikë
Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 19 shtator, ku do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Gjatë vizitës në SHBA, Rama pritet të zhvillojë edhe takime me komunitetin shqiptar. Një prej tyre do të mbahet në Michigan.
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