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Politika

Rama drejt SHBA-së për Asamblenë e OKB-së, takime dhe me komunitetin shqiptar në Amerikë

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Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 19 shtator, ku do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

Gjatë vizitës në SHBA, Rama pritet të zhvillojë edhe takime me komunitetin shqiptar. Një prej tyre do të mbahet në Michigan.

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