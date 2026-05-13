Rama këmbëngul: S’ka regjim. Shumicën e kohës televizive e merr opozita
Kryeministri i vendit Edi Rama, gjatë një interviste për “Koha Jonë” sot në 13 maj, foli ndër të tjera dhe për median.
Rama tha se ka dëgjuar shumë gazetarë apo njerëz publike, që flasin për “regjim”. Sipas tij, në Shqipëri nuk ekziston asnjë lloj regjimi.
“Shumë nga gazetarët e vjetër duan regjimin, sepse vetëm kështu mund të kritikojnë ashpër. Janë mësuar kështu se u mësuan me atë, që ishte dikur regjim. Janë rast psikologjik, sepse sot nuk ka asnjë regjim. Të më thuhet mua një gjë që nuk është thënë për dikë që është në pushtet. Thuhen gjëra të qëna dhe të paqëna”, tha Rama.
Më tej, përsëriti se shumicën e kohës televizive e merr opozita. Sipas kryeministrit, kush kap mediat, bie nga pushteti keq.
“Në shumicën e mediave online dhe në shumicën e kohës në Tv është opozita. Po të shohësh lajmet në Tv Kombëtare janë të balancuara. Janë monitorime të bëra me fakte dhe jo me llafe. Kush i kap mediat në atë formë, që të ketë kontroll, bie keq”, deklaroi Rama.
U pyet për statuset në rrjetet sociale të Spiropalit dhe kritikat e saj për PS-në. Rama u shpreh se ajo e ka tejkaluar vijën e kuqe dy herë dhe e paralajmëroi, se nëse vijon, mund të përjashtohet nga Partia Socialiste.
“Në lidhje me Erion Braçen, ai ka qenë, është dhe do të jetë ai person që është. Është një njeri, që është vetvetja dhe nuk ka për gjë t’u çuditur. Kush përpiqet ta imitojë atë, është gabim. Nuk ka asgjë për të shënuar për Spiropalin. Se Elisa Spiropali ka thënë dhe më përjashtoni.
Por, kush thotë hajde se këtu më ke e më vret, e thotë sepse të do. Janë gjëra krejt normale, për sa kohë që nuk preken vijat e kuqe. Dy vija të kuqe i ka prekur. Çdokush mund të gabojë, kush ka dhënë kontribut dhe mund të gabojë akoma më rëndë. E treta pastaj e ndan”, deklaroi Rama.
