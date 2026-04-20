S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 87.28 ▲5.68 % ARI 4,812 ▼1.39 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 87.28 ▲5.68 % ARI 4,812 ▼1.39 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
20 Apr 2026
LËVIZTE I ARMATOSUR ME PISTOLETE/ Arrestohet 32-vjeçari në Durrës Zjarr në deponinë në Pçinja të Kumanovës, autoritetet në terren Kurti: Kosova aplikoi për anëtarësim në BE në mesin e dhjetorit të vitit 2022, ende nuk shqyrtohet nga Këshilli Mungoi në seancën për imunitetin e Ballukut, Balla-Spiropalit: Në fund të sesionit, do bëjmë analizën e performancës së punës Rama për Il Giornale: Vende të tjera evropiane kanë shprehur interes për marrëveshjen e migracionit, është ekskluzive për Italinë
Politika

Rama për Il Giornale: Vende të tjera evropiane kanë shprehur interes për marrëveshjen e migracionit, është ekskluzive për Italinë

Rama për Il Giornale: Vende të tjera evropiane kanë shprehur interes për marrëveshjen e migracionit, është ekskluzive për Italinë është një nga ngjarjet që po merr vëmendje në raportimin e RTSH.

Kryeministri Edi Rama, ka deklaruar se marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për qendrat e migrantëve është një model unik dhe i pakopjueshëm për vendet e tjera evropiane, ndonëse ka pasur interes nga disa shtete. Nuk është e riprodhueshme”, u shpreh Rama. Ai deklaroi se shumica e shërbimeve administrative tashmë ofrohen online, ndërsa synimi është që deri në vitin 2028 të përmbyllet plotësisht transformimi digjital i administratës.

Në një intervistë për të përditshmen italiane Il Giornale, Rama theksoi se disa vende të Bashkimit Evropian kanë kërkuar informacion mbi këtë model, por nënvizoi se ai mbetet i vlefshëm vetëm për marrëdhënien Shqipëri–Itali. Gjatë intervistës, kryeministri shqiptar foli edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, duke e krahasuar Shqipërinë e sotme me atë të një dekade më parë. Një tjetër zhvillim i përmendur nga Rama ishte përdorimi i inteligjencës artificiale në administratë, përmes ministres “Diella”, që sipas tij ka përmirësuar ndjeshëm efikasitetin e shërbimeve publike dhe po përgatitet të përdoret edhe në prokurimet publike.

“Pas vendimit për legjitimitetin e qendrave, kanë ardhur kërkesa edhe nga vende të tjera evropiane. Sipas tij, Prodhimi i Brendshëm Bruto është rritur nga rreth 10 miliardë euro në 27 miliardë euro, ndërsa numri i turistëve është katërfishuar. Duke folur për marrëdhëniet me Italinë, Rama vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me kryeministren italiane Giorgia Meloni, duke theksuar se projektet e përbashkëta tashmë kanë kaluar nga ideja në zbatim në fusha si infrastruktura, energjia, mbrojtja dhe shëndetësia. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet politike dhe te hapat e ardhshëm institucionalë.

