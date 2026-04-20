Rama për Il Giornale: Vende të tjera evropiane kanë shprehur interes për marrëveshjen e migracionit, është ekskluzive për Italinë
Kryeministri Edi Rama, ka deklaruar se marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për qendrat e migrantëve është një model unik dhe i pakopjueshëm për vendet e tjera evropiane, ndonëse ka pasur interes nga disa shtete. Nuk është e riprodhueshme”, u shpreh Rama. Ai deklaroi se shumica e shërbimeve administrative tashmë ofrohen online, ndërsa synimi është që deri në vitin 2028 të përmbyllet plotësisht transformimi digjital i administratës.
Në një intervistë për të përditshmen italiane Il Giornale, Rama theksoi se disa vende të Bashkimit Evropian kanë kërkuar informacion mbi këtë model, por nënvizoi se ai mbetet i vlefshëm vetëm për marrëdhënien Shqipëri–Itali. Gjatë intervistës, kryeministri shqiptar foli edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, duke e krahasuar Shqipërinë e sotme me atë të një dekade më parë. Një tjetër zhvillim i përmendur nga Rama ishte përdorimi i inteligjencës artificiale në administratë, përmes ministres “Diella”, që sipas tij ka përmirësuar ndjeshëm efikasitetin e shërbimeve publike dhe po përgatitet të përdoret edhe në prokurimet publike.
“Pas vendimit për legjitimitetin e qendrave, kanë ardhur kërkesa edhe nga vende të tjera evropiane. Sipas tij, Prodhimi i Brendshëm Bruto është rritur nga rreth 10 miliardë euro në 27 miliardë euro, ndërsa numri i turistëve është katërfishuar. Duke folur për marrëdhëniet me Italinë, Rama vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me kryeministren italiane Giorgia Meloni, duke theksuar se projektet e përbashkëta tashmë kanë kaluar nga ideja në zbatim në fusha si infrastruktura, energjia, mbrojtja dhe shëndetësia. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet politike dhe te hapat e ardhshëm institucionalë.
