Rama priti ambasadoren e SHBA-së në Greqi — pritet nënshkrimi i një marrëveshjeje energjetike
Kryeministri Edi Rama priti të martën, më 28 prill, ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Greqi, Kimberly Guilfoyle. Nga takimi njoftohet se palët pritet të nënshkruajnë një marrëveshje në sektorin e energjisë, në vijim të bashkëpunimit rajonal.
Raporton TV Klan se ky ishte takimi i dytë mes Ramës dhe Guilfoyle brenda një periudhe të shkurtër. Më 11 mars 2026 ambasadorja kishte vizituar gjithashtu Kryeministrinë; Rama shpjegoi atëherë se vizita ishte një takim njohës për të diskutuar çështje me interes të lartë amerikan në rajon, si energjia, bashkëpunimi rajonal dhe qasja ndaj faktorëve të tretë, duke vlerësuar gjithashtu rolin e saj si përfaqësuese e njohur në politikën amerikane.
Takimet u shoqëruan nga reagime dhe spekulime, kryesisht nga opozita. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, në emisionin “Opinion” tha se ambasadorja kishte ardhur lidhur me investime që lidhnin Tiranën me Athinën dhe se, sipas tij, pjesa e këtij projekti në Shqipëri është bllokuar nga qeveria.
Kimberly Guilfoyle përshkruhet si një nga njerëzit e besuar në rrethin e ngushtë të presidentit Donald Trump; për një periudhë të gjatë ishte e lidhur me djalin e tij, Donald Trump Jr., dhe njihet si figurë e rëndësishme në këtë rreth politik. Lajmet rreth takimeve dhe zhvillimeve përkatëse janë raportuar edhe nga TV Klan.
