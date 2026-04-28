EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
BTC $76,430 ▼ -1.73% ETH $2,277 ▼ -1.77% XRP $1.3861 ▼ -1.94% SOL $83.6100 ▼ -1.77%
Toshkovski për rastin në Gjorçe Petrov: 14 persona janë ftuar në stacion policor, edhe prindërit e nxënësve që keqtrajtuan bashkëmoshataren Andonovski: Ligji i ri për sigurinë kibernetike krijon sistem qëndrueshmërie edhe në sektorin privat KQZ ua ka marrë dorën zgjedhjeve, Elezi: Janë sfidë, por i mbajmë Veteranët e UÇK-së reagojnë për situatën në Kuvend: Respektoni Kushtetutën, mos rrezikoni stabilitetin! Palmer zbulon të ardhmen e tij: Manchester është shtëpia ime, por s'kam plane të iki nga Chelsea
Politika

Rama priti ambasadoren e SHBA-së në Greqi — pritet nënshkrimi i një marrëveshjeje energjetike

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama priti të martën, më 28 prill, ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Greqi, Kimberly Guilfoyle. Nga takimi njoftohet se palët pritet të nënshkruajnë një marrëveshje në sektorin e energjisë, në vijim të bashkëpunimit rajonal.

Raporton TV Klan se ky ishte takimi i dytë mes Ramës dhe Guilfoyle brenda një periudhe të shkurtër. Më 11 mars 2026 ambasadorja kishte vizituar gjithashtu Kryeministrinë; Rama shpjegoi atëherë se vizita ishte një takim njohës për të diskutuar çështje me interes të lartë amerikan në rajon, si energjia, bashkëpunimi rajonal dhe qasja ndaj faktorëve të tretë, duke vlerësuar gjithashtu rolin e saj si përfaqësuese e njohur në politikën amerikane.

Takimet u shoqëruan nga reagime dhe spekulime, kryesisht nga opozita. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, në emisionin “Opinion” tha se ambasadorja kishte ardhur lidhur me investime që lidhnin Tiranën me Athinën dhe se, sipas tij, pjesa e këtij projekti në Shqipëri është bllokuar nga qeveria.

Kimberly Guilfoyle përshkruhet si një nga njerëzit e besuar në rrethin e ngushtë të presidentit Donald Trump; për një periudhë të gjatë ishte e lidhur me djalin e tij, Donald Trump Jr., dhe njihet si figurë e rëndësishme në këtë rreth politik. Lajmet rreth takimeve dhe zhvillimeve përkatëse janë raportuar edhe nga TV Klan.

