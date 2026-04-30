Rama: Raporti i SIGMA/OECD vlerëson rolin e Agjencisë për Media dhe Informim
Kryeministri Edi Rama reagoi të enjten, më 30 prill, në platformën X lidhur me raportin e SIGMA/OECD që analizon koordinimin e komunikimit qeveritar dhe vlerësimin e Agjencisë për Media dhe Informim (MIA). Ai tha se për një kohë të gjatë agjencia ka qenë objekt i kritika dhe sulmesh, brenda dhe jashtë vendit.
Sipas TV Klan, Rama theksoi se raporti i SIGMA/OECD, një organizëm ndërkombëtar i njohur për analiza profesionale, evidenton rolin e MIA-s në shërbim të mediave dhe publikut dhe nuk përbën një vlerësim të nxjerrë nga qeveria shqiptare.
Kryeministri nënvizoi se shumë nga sulmet ndaj agjencisë janë bazuar në perceptime dhe raporte që, sipas tij, ishin të shkëputura nga faktet. Ai argumentoi se konstatimet e raportit ndërkombëtar tregojnë një realitet të ndryshëm nga paraqitjet kritike që janë bërë më parë.
Rama pohoi se vlerësimi ndërkombëtar për MIA-n mbështetet në analiza objektive dhe se e vërteta duhet të bazohet në fakte e jo vetëm në perceptime, një çështje që u pasqyrua edhe në raportimet e fundit nga TV Klan.
