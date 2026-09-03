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NFL

Rams të Los Angeles favoritë për Super Bowl LXI, sipas parashikimeve të analistëve

· 2 min lexim

Sezona profesionale e futbollit amerikan 2026 nis më 9 shtator me përballjen midis New England Patriots dhe Seattle Seahawks. Para fillimit të kampionatit, analistët kanë bërë parashikime se cilat dy skuadra do të konkurrojnë në Super Bowl më 14 shkurt 2027 në Inglewood, Kaliforni.

Siç raporton nfl, shumica e analistëve e kanë zgjedhur Los Angeles Rams si favoritët kryesorë për të fituar Super Bowl LXI: Rams morën tetë vota dhe ofrohen me kohë +550. Ekspertët theksuan avantazhin e fushës në SoFi Stadium dhe kombinimin e një kuarti të fortë, stolit teknik dhe talentit të përgjithshëm të ekipit si arsyet kryesore të këtij preferimi. Të gjitha shanset janë nga FanDuel Sportsbook dhe ishin aktuale më 10:20 a.m. ET më 3 shtator.

Për vendin e dytë u rendit Buffalo Bills me tri vota dhe +1000. Cincinnati Bengals dhe Detroit Lions ndanë vendin e tretë me nga dy vota secili dhe +1900, ndërsa Houston Texans morën gjithashtu dy vota me +1700. Dallas Cowboys dhe Philadelphia Eagles morën nga një votë (me +1900 dhe +1700, përkatësisht). Analistët shpjeguan zgjedhjet me pritshmëritë për performanca të forta të quarterback-ëve si Josh Allen dhe Joe Burrow, sulme të larta të Lions dhe mbrojtje dominante të Texans.

Këto parashikime janë pjesë e analizave të stafit dhe u botuan nga nfl si një panoramë e pritshmërive për sezonin që nis; rezultatet do të verifikohen gjatë rrugës drejt Super Bowl LXI.

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