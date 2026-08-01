RB Leipzig nuk i kthen përgjigje Real-it pas ofertës së tretë që i ka shkuar për Diomande
Real Madrid i ka bërë një tjetër ofertë RB Leipzig për shërbimet e Yan Diomande, por ende nuk ka marrë një përgjigje.
Sipas medieve gjermane sulmuesi nga Bregu i Fildishtë kërkon që të transferohet sa më shpejt në Madrid, por klubi i tij aktual nuk ngutet deri në momentin që do të përfitojë shumën e kërkuar.
RB Leipzig nis nesër përgatitjet për sezonin e ri në Austri dhe këëtë udhëtim Diomande kërkon ta evitojë pasi shpreson që të transferohet sa më shpejt në Spanjë. A.V.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.