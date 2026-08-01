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01 Aug 2026
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Sporti

RB Leipzig nuk i kthen përgjigje Real-it pas ofertës së tretë që i ka shkuar për Diomande

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Real Madrid i ka bërë një tjetër ofertë RB Leipzig për shërbimet e Yan Diomande, por ende nuk ka marrë një përgjigje.

Sipas medieve gjermane sulmuesi nga Bregu i Fildishtë kërkon që të transferohet sa më shpejt në Madrid, por klubi i tij aktual nuk ngutet deri në momentin që do të përfitojë shumën e kërkuar.

RB Leipzig nis nesër përgatitjet për sezonin e ri në Austri dhe këëtë udhëtim Diomande kërkon ta evitojë pasi shpreson që të transferohet sa më shpejt në Spanjë. A.V.

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