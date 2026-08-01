Taksa e trashëgimisë kushton shumë, djali i Jack Charlton duhet të paguajë 200.000 mijë £ për medaljen e fituar nga i ati në 1966-ën
Djali i Jack Charlton pretendon se përballet me një taksë trashëgimie prej 200,000 mijë paund nëse dëshiron të mbajë medaljen e çmuar të fituesit të Kupës së Botës nga viti 1966, e cila i përkiste babait të tij.
John Charlton e mori medaljen me testamentin e babait të tij, por ai duhet t’ia lërë nënës së tij, Pat ose ta paguajë nëse e dëshiron.
Babai i tij ishte qendërmbrojtësi titullar i Anglisë, e cila mundi në finale Gjermaninë Perëndimore 4-2. Jack Charlton ndërroi jetë në moshën 85-vjeçare në vitin 2020. “Mendoj se vetëm ai dhe xhaxhai im, Bobi, i kanë mbajtur medaljet e tyre. Të gjithë të tjerët nuk i kanë më”, zbuloi John Charlton. A.V.
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