Regjim i veçantë komunikacioni më 1 maj në Shkup, do të ketë protesta
Nesër (01.05.2026) duke filluar nga ora 11:00, do të mbahet protestë me rastin e 1 Majit – Ditës Ndërkombëtare të Punës, e organizuar nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë.
Protesta është planifikuar të fillojë para ndërtesës së LSM-së në rrugën Mirce Acev nr. 4, duke lëvizur majtas përgjatë rrugës “Filip 2”, djathtas përgjatë rrugës 11-ti Oktomvri, drejt përgjatë rrugës Dimitrie Chupovski, djathtas përgjatë rrugës Vasil Glavinov, drejt përgjatë bulevardit VMRO, majtas përgjatë bulevardit Ilinden deri përpara Qeverisë.
Nga MPB thonë se Njësia për Siguri në Trafikun Rrugor do të marrë masa për regjim të veçantë trafiku në rrugët e lartpërmendura në qytetin e Shkupit.
“Ministria e Punëve të Brendshme u bën thirrje qytetarëve të respektojnë urdhrat e lëshuara nga oficerët e policisë në rrugët ku do të lëvizin pjesëmarrësit”, thonë nga MPB.
Kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (LSM), Slobodan Trendafilov, u bëri thirrje punëtorëve të protestojnë dje. Duke shpjeguar se nuk ftohet në protestë për 1 Majin, por thjesht paraqitet, Trendafilov njoftoi se të premten, nga rruga, punëtorët do t’i tregojnë përsëri Qeverisë se po kërkojnë një pagë minimale prej 600 euro, do të nxjerrin në pah mundësinë e një efekti domino nëse shfuqizohet marrëveshja kolektive në kulturë dhe do të kërkojnë më shumë inspektime për të parandaluar vdekjen e punëtorëve gjatë kryerjes së detyrave të tyre të punës.
