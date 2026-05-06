Rolling Stones sjellin albumin ‘Foreign Tongues’ më 10 korrik
Grupi legjendar Rolling Stones njoftoi publikimin e albumit të ri me titull “Foreign Tongues”, i cili pritet të dalë më 10 korrik. Albumi përmban 14 këngë dhe vjen më pak se tre vjet pas “Hackney Diamonds”, që fitoi çmimin Grammy dhe shënoi rikthimin e grupit pas një pauze prej gati 15 vjetësh.
Faqja zyrtare e grupit shfaq imazhe nga procesi i regjistrimit, me Mick Jagger dhe Keith Richards, të dy në të tetëdhjetat, dhe Ronnie Wood në të shtatëdhjetat duke punuar në studio, sipas TV Klan. Në regjistrime marrin pjesë edhe bashkëpunëtorët e përhershëm, dhe në album përfshihet një paraqitje postume e bateristit Charlie Watts, e regjistruar gjatë një prej sesioneve të tij të fundit përpara vdekjes në 2021. Ndër kontribuesit e tjerë janë emra si Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith dhe Chad Smith.
Anëtarët e grupit e përshkruajnë “Foreign Tongues” si një vazhdim kreativ të drejtimit të ndjekur me “Hackney Diamonds”, duke theksuar një atmosferë të fuqishme dhe një energji të përqendruar gjatë regjistrimeve.
Me datë publikimi 10 korrik, albumi pritet të ngrejë interes për fansat dhe kritikët, ndërsa detaje të tjera rreth lançimit dhe aktiviteteve promovuese do të zbulohen në ditët në vijim, njofton TV Klan.
