Rosalía, Kantautorja Ndërkombëtare e Vitit në çmimet Ivor Novello 2026
Artista katalanase Rosalía Tobella do të nderohet me çmimin Kantautorja Ndërkombëtare e Vitit në edicionin e Ivor Novello Awards 2026, në një ceremoni që do të zhvillohet më 21 maj në Grosvenor House në Londër.
Sipas TV Klan, vlerësimi pasqyron një periudhë suksesi global për 33-vjeçaren, e cila vitin e kaluar publikoi albumin e saj të katërt, Lux. Albumi mori përkrahje të gjerë nga kritika dhe përfshinte këngë që u renditën në listat britanike si “Reliquia”, “La Perla” dhe “Berghain” — këtë të fundit në bashkëpunim me Björk dhe Yves Tumor. Po ashtu, profili ndërkombëtar i Rosalías u forcua më parë me çmimin Artiste Ndërkombëtare e Vitit në Brit Awards.
Drejtori ekzekutiv i Akademisë Ivor, Roberto Neri, vlerësoi arritjet e saj duke theksuar se ajo ka magjepsur publikun ndërkombëtar dhe ka tejkaluar kufijtë gjuhësorë dhe kulturorë. Kryetari i Akademisë, Tom Gray, vuri në dukje se Rosalía po ripërcakton format e krijimit të këngës duke bashkuar traditën me eksperimentin; albumi Lux evidencon fleksibilitetin e saj gjuhësor dhe artistik, me këngë në anglisht, spanjisht, arabisht dhe gjermanisht.
Çmimet Ivor Novello mbajnë emrin e kompozitorit dhe aktorit uellsian Ivor Novello dhe jepen nga Akademia Ivor; ato u vendosën për herë të parë në 1956. Raporton TV Klan se ky çmim shërben si njohje për kontributin e veçantë në kompozim dhe krijimtarinë muzikore.
