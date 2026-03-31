Rritje me mbi 50% të makinave elektrike krahasuar me vitin e kaluar
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njoftoi se autoveturat All-Electric përbëjnë 51,6% të regjistrimeve me km 0 gjatë muajve Janar–Shkurt 2026.
Sipas DPSHTRR, kjo shifër është +50% më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.
DPSHTRR bën me dije se “flota Euro 5 e sipër përbën 80,6% të mjeteve të reja të regjistruara gjatë kësaj periudhe, duke shënuar një rritje prej 13% krahasuar me vitin 2025”.
Kjo qasje pozitive tregon një rritje të ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe institucioneve për përfitimet që ofron përdorimi këtyre automjeteve. Përveç kostove të ulëta të mirëmbajtjes, ato ndihmojnë në uljen e ndotjes së ajrit dhe të emetimit të gazrave të karbonit.
/e.i/
