30 April 2026
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,494 ▲ +1.5% ETH $2,266 ▲ +1.75% XRP $1.3739 ▲ +1.6% SOL $83.2100 ▲ +1.4%
30 Apr 2026
Sabah Kerjota, shkodrani që po lufton për titullin me Hearts dhe ndjek Vllazninë

· 1 min lexim

Sabah Kerjota, mesfushori 24-vjeçar i Hearts, po zhvillon një sezon të fortë në kampionatin skocez dhe ndodhet pranë pretendimit për titull.

Në emisionin “Në Shtëpinë e Futbollit” në FSHF TV, sipas telesport, Kerjota rrëfeu lidhjen e tij me futbollin shkodran: ka lindur në Shkodër dhe ka kaluar nga moshat e Vllaznisë (U9–U17), më pas vazhdoi karrierën në Itali dhe nga Serie C u transferua te Hearts.

Ai tha se e ndjek Vllazninë sa herë ka mundësi dhe e konsideron klubin si një pjesë të rëndësishme të identitetit shkodran. Sipas tij, Vllaznia këtë vit është shumë afër titullit, megjithëse edhe skuadrat si Elbasani dhe Egnatia tregojnë cilësi të konsiderueshme. Kerjota shprehu shpresën që pas 25 vitesh të arrihet suksesi i pritur për klubin.

Në nivel klubesh, Kerjota theksoi se Hearts po lufton fort për titull, duke qenë kryesues që nga mesi i sezonit dhe të fokusuar në synimin për të thyer dominimin e Rangers e Celtic, që kanë qenë dominantë për mbi 40 vjet; ekipi shpreson të bëjë gjithçka për të realizuar objektivin, raporton telesport.

