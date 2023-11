Sa të jetë i lire Berisha, grushta dhe mosbindje do të ketë

Bllokimi i seancës së Kuvendit dhe skena e boksit midis deputëve Bledjon Nallbati,grupi i Rithemelimit dhe socialistit Vullnet Sinaj, bashkë me orvatjet e Flamur Nokës për të moslejuar deputetët socialistë të flisnin, nuk ishte skenar i papritur. Luani i demokratëve ka deklaruar se kryengritja, rrebelimi ose mosbindja civile do të vijojnë deri në vitin 2025 kur ata thonë se kanë për të rrëzuar qeverinë e Ramës. Asnjëherë nuk thonë se me votat e popullit do të rivijmë në pushtet, sepse lejtmotivi i tyre është vetëm dhuna. Kryedhunisti i tyre kuptohet që është Berisha, të cilin e ndjekin pak idhtarë që janë mjaftueshëm për të bllokuar funksionimin normal të Kuvendit, duke prishur keqas edhe imazhin e politikës sonë dhe të Shqipërisë. Ata kanë guximin e marrë kur thonë se qëllimi i tyre është pikërisht bllokimi i seancave të Kuvendit. D.m.th. duan ta lënë vendin pa lagjislativ në mënyrë që atyre t’u bashkohet dhe populli, medemek KRYENGRITËS…

A do të ndodhte kjo situatë anarkiste me shkulje mikrofonash ose deri në ulje në karriket e ministrave, po të qe se zoti Sali Ram Berisha nuk do të hetohej në gjendje të lirë, po do të ishte në arrest shtëpije ose edhe në qeli? Në asnjë mënyrë. Tre-katër kamikatzet e tij kishin për t’u strukur që edhe ndaj tyre të mos niste një proces.Do të thoshnin me vete:” Kur drejtësia bëri zap luanin, me ne e ka shumë më të lehtë.”

Edhe sikur të pranojmë versionin e tyre se po u shkelen të drejtat, se nuk po dëgjohet zëri i tyre, se mazhoranca është e korruptuar, se ajo po shkatërron opozitën, etj, etj. rruga për të kërkuar të drejtat e tyre nuk janë përdorimi i forcës, rrebelimi , grushtat ose shashkat, po ankimimi në organet përkatëse: në Gjykatën Kushtetuese e deri te ngritja e problemeve në mënyrë normale te institucionet ndërkombëtare. Pse i shmangen rrugës normale të kërkimit të të drejtave të nëpërkëmbura? Për arësyen e thjeshtë se e dinë që nuk fitojnë me pretekstin se të tërë janë lakejtë e Edi Ramës. Kaq i fuqishëm na qenkërka ky njeri sa paska manipuluar dhe dy qeveritë më demokratike të botës, SHBA-të dhe Anglinë për ta nxjerrë atë NON GRATA për korrupsionin vetjak dhe familjar si dhe për minimin e demokracisë, duke keqdrejtuar sistemin gjyqësor. Atë sistem për të cilin SHBA u detyruan të ndërmarrin reformën në drejtësi. Vetëm përmes saj ata do t’i siguronin popullit shqiptar një klasë politike me duar të pastërta. E djathta fërkoi duart kur me radhë ranë në sitën e drejtësisë dy ministra të majtë, madje edhe zëvëndëskryeministri i zotit Rama, i cili u arratis për të mos u përballur me drejtësinë.Për ato procese nuk pipëtinë fare. U vinte mirë se drejtësia e re shkallë shkallë po jepte goditje ndaj qeverisë së majtë. Atëhere as u përmend se kishte për të nisur një revolucion. Ankesa e vetme ishte manipulimi i zgjedhjeve, sepse humbësit e tyre gjithmonë kanë ngritur deri akuza absurde ndaj fituesve. Revolucioni berishjan me kaq ngulm doli në sipërfaqe si kërcënim vetëm kur SPAK arrestoi Jamarbër Malltezin, dhëndërrin e Berishës dhe kërkoi të paraqitej në gjykatë edhe Sali Berishën po për korrupsion pasiv. Me të gjitha bateritë e veprimet e një njeriu që paraqet luhatje mendore, Sali Berisha u hodh në kundërsulm. Kjo është e vetmja mënyrë që ai mund të davarisë procesin gjyqësor. Ndoshta mendon se vetëm po ngriti popullin në këmbë, për të shpëtuar nga halli që e ka zënë, ai nuk ka për t’u prangosur. Më mirë se të gjithë ai e di se ish pronarët e fushës së Shëngjergjit Italia i kishte shpronësuar duke i dëmshpërblyer. Kështu ka vepruar shteti italian për të gjitha rastet e tjera analoge. E vërtetojnë dokumentet arkivore. Për ish pronën e Klubit” Partizani ” dokumentacioni nga arkivi është zhdukur?!…Nejse kanë mbetur aq dëshmi të shkruara që e pohojnë atë pagesë.

Këtë të vërtetë populli, përmes transmetive terlevizive dhe shtypit, e mirëdi. Kjo është arsyeja që të hënën para Kuvendit nuk ishte mbledhur populli i përvuajtur nga keqdrejtimi i të majtëve, po vetëm grupi i deputetëve të Rithemelimit që demonstruan një shfaqje estradeske të shëmtuar. Kjo nuk duhet të kalojë pa u analizuar mirë nga tërë sistemi i drejtësisë si dhe nga aleatët tanë. Është fillimi i përpjekjeve të dëshpëruara të një njeriu që për t’i shpëtuar ballafaqimit me gjykatën është gati ta përshkallëzojë më keqas tërbimin e tij, duke destabilizuar Shqipërinë.Është hapi i parë i kryengritjes së Sali Berishës dhe Rithemelimit për të ardhur në pushtet.Tashti është koha që drejtësia të zbatojë ligjin që e përcakton saktë se për rastet kur X ose Y rrefuzojnë të paraqiten para trupit gjykues,kalohet në një masë më lartë, siç është arresti në shtëpi. Vetëm kështu Luani nuk do të ketë rastin të vijojë gënjeshtrat dhe të pavërtetat e tij dhe populli ka për të marrë frymë më lirisht. Kanë për të filluar seancat e pyetjeve. Vetëm në përfundim të tyre do të dalë se kush po gënjen në mënyrë skrupuloze drejtësia e kapur nga banditi Edi Rama apo pishtari i demokracisë Sali Berisha. Vetëm me bekimin dhe miratimin e Ramiz Alisë ai, si komunist i devotshëm, pranoi të udhëheqë lëvizjen popullore kundër komunistëve.Pse ishte dhe ka mbetur komunist 24 karatsh ai po bëhet flamurtar i ardhjes së popullit (lexo i Sali Berishës) në pushtet përmes revolucionit mbarëpopullor…

Shqiptarët dinë mirë të ndajnë shapin nga sheqeri. Populli pret që ish idhulli i tyre t’i japi fund ankesave proceduriale dhe, po të jetë burrë malësie, siç dhe pretendon, të paraqitet në gjykatë dhe të mos vijojë me klithmat e tij për të shkrumbuar Shqipërinë. ERDHI KOHA MOS TA LEJOJMË MË LUANIN TË VAZHDOJË TË KAFSHOJË. POPULLI NUK DËSHIRON TË KETË NJË OSE DISA 21 JANARË TË TJERË!