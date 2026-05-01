EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
BTC $78,484 ▲ +2.72% ETH $2,309 ▲ +1.99% XRP $1.3973 ▲ +2.04% SOL $84.3700 ▲ +1.33%
I moshuari ndërroi jetë pas përplasjes me kamion në hyrje të Shkodrës Aksident fatal në Shkodër: Kamioni përplasi këmbësorin 78-vjeçar, drejtuesi shoqërohet Tentuan të vjedhin një Land Rover në Dhërmi, arrestohen një 25-vjeçar dhe një 17-vjeçare Ibrahimaj: Shqipëria si destinacion i rritjes së investimeve – mundësi për kompanitë gjermane Ngritet kallëzim penal ndaj ish-kryetarit të Strumicës, Kostadinov
Salianji: Me vetëm Sali Berishën në garë, PD rrezikon të dobësohet

Ish-deputeti Ervin Salianji reagoi më 1 maj pas vendimit që skualifikoi të gjithë kandidatët e tjerë për kryetar të Partisë Demokratike, duke e lënë në garë vetëm Sali Berishën. Ai i përshkroi këto zhvillime si një rrezik serioz për të ardhmen e partisë.

Salianji, në një postim në rrjetet sociale, tha se Berisha dhe rrethi i tij veprojnë për interesa personale dhe se kjo qasje po e çon Partinë Demokratike drejt shuarjes, sipas TV Klan.

Në reagimin e tij ai e përshkroi Berishën si një lider të konsumuar, të izoluar dhe të hetuar, që sipas tij nuk ia ka dalë të bashkojë opozitën. Salianji akuzon drejtuesit aktualë se abuzojnë me besnikërinë dhe vlerat e demokratëve, duke ushtruar presion moral për heshtje dhe duke penguar një proces të hapur e konkurrues brenda partiak.

Ai përfundon me thirrjen që demokratët të mos heshtin dhe ta kërkojnë rikthimin e PD-së si një forcë masive dhe përfaqësuese, jo si parti e një individi; për këtë reagim raporton TV Klan.

