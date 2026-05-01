Salianji: Me vetëm Sali Berishën në garë, PD rrezikon të dobësohet
Ish-deputeti Ervin Salianji reagoi më 1 maj pas vendimit që skualifikoi të gjithë kandidatët e tjerë për kryetar të Partisë Demokratike, duke e lënë në garë vetëm Sali Berishën. Ai i përshkroi këto zhvillime si një rrezik serioz për të ardhmen e partisë.
Salianji, në një postim në rrjetet sociale, tha se Berisha dhe rrethi i tij veprojnë për interesa personale dhe se kjo qasje po e çon Partinë Demokratike drejt shuarjes, sipas TV Klan.
Në reagimin e tij ai e përshkroi Berishën si një lider të konsumuar, të izoluar dhe të hetuar, që sipas tij nuk ia ka dalë të bashkojë opozitën. Salianji akuzon drejtuesit aktualë se abuzojnë me besnikërinë dhe vlerat e demokratëve, duke ushtruar presion moral për heshtje dhe duke penguar një proces të hapur e konkurrues brenda partiak.
Ai përfundon me thirrjen që demokratët të mos heshtin dhe ta kërkojnë rikthimin e PD-së si një forcë masive dhe përfaqësuese, jo si parti e një individi; për këtë reagim raporton TV Klan.
