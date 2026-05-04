☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,201 ▼0.41%
DOW 48,942 ▼1.13%
NASDAQ 25,068 ▼0.19%
NAFTA 104.81 ▲2.82%
ARI 4,526 ▼2.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
₿ CRYPTO
BTC $79,908 ▲ +1.15% ETH $2,349 ▲ +0.5% XRP $1.3926 ▼ -0.21% SOL $84.0700 ▼ -0.5%
S&P 500 7,201 ▼0.41 % DOW 48,942 ▼1.13 % NASDAQ 25,068 ▼0.19 % NAFTA 104.81 ▲2.82 % ARI 4,526 ▼2.54 % S&P 500 7,201 ▼0.41 % DOW 48,942 ▼1.13 % NASDAQ 25,068 ▼0.19 % NAFTA 104.81 ▲2.82 % ARI 4,526 ▼2.54 %
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
04 May 2026
Breaking
Thaçi nga Haga: Procesi ka devijuar, duhet drejtësi e jo hakmarrje Sulme me raketa dhe dronë nga Irani, Emiratet e Bashkuara Arabe aktivizojnë mbrojtjen ajrore UNICEF: 2 nga 3 fëmijë në Maqedoni të moshës 1 deri në 14 vjeç përjetojnë dhunë në shtëpi Sara Mila për punimet e Korridorit VIII: Bashkia të jetë pranë qytetarëve të Elbasanit Tetova do të pret 1025 nxënës në klasë të parë, 90 më shumë se vitin e kaluar
Menu
Politika

Sara Mila për punimet e Korridorit VIII: Bashkia të jetë pranë qytetarëve të Elbasanit

· 2 min lexim

Shqetësimet e banorëve të qarkut të Elbasanit në lidhje me ecurinë e implementimit të projektit të Korridorit VIII u ngritën sot në seancën plenare nga deputetja e PS-së, Sara Mila, e cila ka listuar edhe disa problematika me të cilat po ndeshen banorët në terren.

“Vetëm këto ditë, në kuadër të Punët e Shqipërisë, kam vizituar 12 herë Paprin, ku ky proces po ndeshet edhe me disa problematika. Në Broshkë, kërkohet azhurnimi i tokave dhe ndërtimi i rrugëve dytësore paralele me korridorin, sepse pa to, qarkullimi i ambulancave, zjarrfikëseve dhe mjeteve bujqësore bëhet i vështirë. Në Valas, banorët kërkojnë një zgjidhje për rrugën e Canëve, me një nënkalim funksional që garanton lëvizjen normale. Ndërkohë, shumë familje nuk figurojnë në fletoret zyrtare ose kanë pasaktësi në sipërfaqe. Në Papër, parcelat janë ndarë dhe fermerët nuk mund të qarkullojnë normalisht në tokat e tyre, ndërsa mungojnë ende emra dhe saktësi në dokumentacion”, u shpreh deputetja Mila.

Duke u ndalur në problematikat e tjera në zonat që preken nga ky projekt, ajo shtoi se “në Vidhas, shumica e familjeve bujqësore nuk figurojnë fare në lista dhe mungesa e rrugëve dytësore e bën aksesin në tokë pothuajse të pamundur, ndërsa në Balldren përsëriten të njëjtat shqetësime: mungesë emrash, pasaktësi në sipërfaqe dhe paqartësi mbi kompensimin.”

Duke iu bërë thirrje edhe kolegëve demokratë të këtij qarku që të bëhen bashkë për të mirën e banorëve, Mila kërkon nga ana e bashkisë të jetë pranë njerëzve, të verifikojë rastet, të garantojë transparencë dhe të japë përgjigje.

“Ky projekt i madh kombëtar të shoqërohet me një kujdes po aq të madh për çdo familje që prek. Që zhvillimi të mos jetë vetëm infrastruktura, por edhe drejtësi për njerëzit që jetojnë pranë tij. Aksi Papër – Elbasan i ka të gjitha mundësitë të shkëlqejë, Korridori VIII është garancia europiane e Elbasanit; por ne do të duhet të procedojmë si europianë gjithashtu, sidomos në dëgjesat e problematikave të atyre që përfaqësojmë”, tha ajo nga foltorja e Kuvendit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu