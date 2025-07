Saranda zgjohet në “shtetrrethim”, RENEA kontrolle gjatë natës në qytet!

Saranda është kthyer muajin e fundit në epiqendër të veprimtarive kriminale, ku përplasja mes grupeve të ndryshme apo për interesa ekonomike deri edhe nëngjarje për motive të dobëta apo banale, ka shkaktuar disa persona të plagosur e deri tek shpërthime me eksploziv. Persona të armatosur, me precedentë të rëndë kriminalë e deri tek persona në kërkim, kanë qenë shpesh autorë të ngjarjeve të rënda.

Prej orës 03.30 të mëngjesit të sotëm , në qytet kanë mbërritur forcat RENEA, të cilat kanë zhvilluar kontrolle të ndryshme për kapjen e personave në kërkim, të përfshirë në këto ngjarje. Paralelisht kontrolle janë zhvilluar edhe nga FNSH dhe forcat “Shqiponja”. Ende nuk dihen rezultatet e këtij operacioni, ndërjohë që detaje priten në orët në vijim. Ky është operacioni i dytë që zhvillohet brenda tre ditëve, pas atij në orët e para të mëngjesit të së dielës kur kontrolle u ushtruan nga forcat operacionale të Tiranës e Vlorës, në bashkëpunim me FNSH dhe forcat “Shqiponja”, por pa rezultat.

Mbrëmjen e djeshme, shpërthimi i eksplozivit shkatërroi automjetin e 31-vjeçarit Klaus Jaçaj, person me precedentë aktualisht në kërkim për “përkrahje të autorit të krimit”, lidhur me ngjarjen e 17 korrikut, kur në Sarandë u plagosën me armë dy të rinj nga Kamza.

NGJARJET E MUAJIT KORRIK

7 korrik – Plagoset me armë në fshatin Markat të Sarandës, 44-vjeçari Saimir Haxhiu, person me precedentë penalë. Ngjarja ende e pazbardhur.

8 korrik – Kapet në Ksamil kosovari Shkëlqim Murati, 31 vjeç, me armë zjarri pistoletë pa leje në automjetin e tij “Range Rover”

11 korrik – Policia ndalon rastësisht në rrugën “Butrinti” një automjet me 4 persona. Dy persona i ikin me vrap policisë, njeri hidhet në det. Policia arrin të kapë tre, përfshirë dhe atë që u hodh në det. Në pranga Endrit Doku, Imer Gega dhe Ervis Cukali. Zbulon në çantën e krahut të Dokut, 1 armë zjarri pistoletë. Ervis Cukali, rezulton i kërjuar për pjesëmarrje në një planifikim vrasjeje në Fier.

11 korrik – Sherr mes disa personash në lagjen nr. 3 të qytetit. Shpallet në kërkim D. R, 39 vjec nga fshati Gjashtë, pasi në bashkëpunim me një të mitur ja konfliktuar për motive të dobëta me 3 shtetas nga Patosi e Tepelena.

16 korrik – Plagoset me thikë në rrugën “Mitat Hoxha” Klodian Basholli nga Delvina, person me precedentë të rëndë penalë.Arrestohet autori Elvis Ndoji, edhe ky me precedentë penalë.

17 korrik – Dy grupe përolasen me armëë në mes të ditës në lagjen nr.4 në sy të pushuesve. Dy persona nga Kamza, Gëzim Hajdaraj dhe Ernest Lama mbeten të plagosur. 4 personat e njerit grup, Ramadan Zoto, Erjon Canaj, Klaus Jaçaj dhe Artan Murtaj, të gjithë me precedentë penalë, njeri i dënuar për vrasje. Njerit prej të plagosurve i gjendet armë zjarri gjithashtu.

19 korrik – Dhunohet biznesmeni Albert Pashaj në një plazh në Ksamil. Konflikti për administrimin e një plazhi. Ngjarja e përsëritur, pasi Pashaj ishte dhunuar edhe në 6 qershor. Policia arreston 3 autorët, mes tyre edhe biznesmenin Agim Taraj.

19 korrik – Dhunohet në rrugën “Onhezmi” 25-vjeçari I. D nga Saranda. Policia ndalon dy autorwt E. N dhe I. N, nga fshati Gjashtë, persona me precedentë penalë dhe i procedon në gjendje të lirë.

20 korrik – Të shtëna me armë zjarri në lagjen nr.4, rruga “Mitat Hoxha”. Në sy të dhjetëra pushuesve që frekuentojnë këtë zonwë, plagoset me qytë. e një arme zjarri ish-efektivi i policisë Adil Veli. Policia identifikon dhe shpall në kërkim autorin, E. G., 44 vjeç.

21 korrik – Hidhet në erë me eksploziv automjeti i Klaus Jaçah, person i shpallur në kërkim për “përkrahje të autorit të krimit”. Ngjarja dyshohet hakmarrje për plagosjen e dy personave në 17 korrik në Sarandë.