🌤️
Tiranë 13°C · Kryesisht kthjellët 27 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 96.68 ▲2.42%
ARI 4,698 ▼0.91%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $76,914 ▼ -1.61% ETH $2,290 ▼ -3.17% XRP $1.3929 ▼ -2.5% SOL $84.3700 ▼ -2.8%
27 Apr 2026
Breaking
Menu
Kosova

Seanca për Presidentin, LDK: LVV sonte inicoi përmbysjen e rendit kushtetues

· 1 min lexim

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje se “ka inicuar përmbysjen e rendit kushtetues” gjatë seancës së thirrur sonte për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës.

Në një komunikatë për media, LDK-ja ka thënë se nisja e procesit të votimit pa kuorum kushtetues “përbën sabotim të drejtpërdrejtë të Kushtetutës dhe vetë shtetit”.

Sipas LDK-së, veprimi i LVV-së është “abuzim i hapur me Kuvendin e Kosovës”, “shkelje e rëndë e rendit kushtetues” dhe “përpjekje për të imponuar vullnet parapolitik”.

“LDK-ja nënvizon fuqishëm se Republika nuk mund të merret peng. Rendi kushtetues nuk është i negociueshëm”, thuhet në komunikatë.

Partia opozitare ka paralajmëruar se për aktin e sontëm “do të ketë përgjegjësi politike, institucionale dhe nacionale”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

