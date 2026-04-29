EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
29 Apr 2026
Sekuestron Audi A4 në Lezhë, dyshohet lidhja me vrasjen e çiftit Mujeci
Kronika

Sekuestron Audi A4 në Lezhë, dyshohet lidhja me vrasjen e çiftit Mujeci

Policia e Lezhës ka gjetur mjetin e dytë që dyshohet se u përdor në vrasjen e çiftit Mujeci në Torovicë. Audi A4 u lokalizua në një rrugë dytësore, në një arë pranë një kanali. Në automjet u gjetën një kaskë motorri, portofol me disa kartëmonedha dhe dokumente identifikimi që dyshohet t’u përkasin autorëve; mjeti është sekuestruar dhe do t’i nënshtrohet ekspertizave kriminalistike. Hetimet paraprake tregojnë se makina mund të jetë përdorur nga bashkëpunëtorët që kryenin vëzhgimin e lëvizjeve të viktimave.

Një ditë më parë, forcat e rendit gjetën edhe Volkswagen Polo-n me të cilën autorët qëlluan me breshëri ndaj Kreshnik dhe Gentjana Mujecit. Mjeti, i marrë me qira nga motra e Florin Mhillajt, u gjet në banesën e 22-vjeçarit Besnik Kolndreu, i cili është shpallur në kërkim; raporton shqiptarja.

Në kërkim për vrasjen me motive hakmarrjeje janë shpallur Florin, Renato dhe Adriano Mhillaj. Autoritetet dyshojnë se ngjarja lidhet me një incident rreth 10 vjet më parë në malin e Jushit, ku u vra Genc Mhillaj. Për atë ngjarje, Kreshnik Mujeci ishte hetuar, por nuk u gjetën prova dhe ai u shpall i pafajshëm nga gjykata.

Hetimet vazhdojnë ndërsa ekspertizat kriminalistike po analizojnë provat e sekuestruara; sipas shqiptarja, personat e dyshuar mbeten nën hetim dhe çdo individ konsiderohet i pafajshëm deri në vendim të formës së prerë.

