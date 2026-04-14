Sfida e vështirë më gjarprinjtë, kush janë tre fermerët që nuk ja dolën dot, publiku vendos për ta
Sot 8 fermerë përjetuan emocione të mëdha. Sfida që ata do i nënshtoheshin, ishin të mbanin gjarprinjtë.
Malbora, Fabjola, Gresa dhe Sara ishte grupi i parë që u përballën me këtë sfidë. Fabjola u dorëzua e para, e cila përjetoi momente të vështira dhe shpërtheu në të qara. Automatikisht ajo u dogj. Pas saj, ishte Malbora ajo që nuk ja doli t’i kalonte të treja raundet. Gresa dhe Sara, nuk u dorëzuan. Në këto kushte, pas përfundimit të të treja raundeve, ato u shpallën fituese.
Më pas, ishte grupi i dytë ai që u përballën me të njëjtën sfidë.
Romiri, Iliri dhe Dona, ja dolën deri në fund duke u shpallur fitues, ndërsa Anada u dogj pas minutit të parë.
Në televotim, tashmë janë Anada, Fabjola dhe Malbora dhe do të jetë publiku që do të vendosë për ta, se kush do largohet nga gara duke hequr dorë nga çmimi i madh prej 200 mijë euro.
