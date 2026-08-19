“Shakaja” e senatorit amerikan për një aferë jashtëmartesore të Donald Trump me ndihmësen e tij trazon Shtëpinë e Bardhë
Spekulimet rreth marrëdhënies së Donald Trump me një nga ndihmëset e tij më të ngushta duket se e kanë mërzitur gruan e tij, Melania.
Shtëpia e Bardhë reagoi pasi senatori demokrat Jon Ossoff bëri shaka të hënën se presidenti amerikan ishte i shpërqendruar nga një lidhje jashtëmartesore me Natalie Harp, asistenten ekzekutive të presidentit 80-vjeçar të SHBA-së.
Afërsia mes Trump dhe 35-vjeçares Harp ka nxitur thashetheme, deri tani të pabaza se dyshja ka një aferë.
Ossoff, senator i Xhorxhias, tha në një fjalim të dielën se presidenti “nuk dëshiron ta bëjë punën” dhe në vend të kësaj “dëshiron të ndërtojë sallën e tij të vallëzimit dhe të udhëtojë me Natalie në pallatin e tyre fluturues me sa duket të pambrojtur, të dhuruar nga emiri i Katarit”.
Komenti shkaktoi reagime të ashpra nga disa prej ndihmësve më të ngushtë të Trump. Davis Ingle, një zëdhënës të Shtëpisë së Bardhë e kritikoi Ossoff si “një fëmijë teatri femëror dhe të neveritshëm që luan rolin e Barack Obamës”.
Ingle tha: “Natalie Harp është një nga ndihmëset më besnike dhe më punëtore në ekipin e Presidentit Trump… Askush nuk interesohet se çfarë thotë ai humbës.”
Steve Cheung, drejtori i komunikimit në Shtëpinë e Bardhë, e përshkroi gjithashtu senatorin në një postim në X si “humbësi më i madh i vjetër në politikë”.
“Në vend që të denigrojë njerëzit punëtorë që i shërbejnë vendit të tyre, Jon duhet të shikojë thellë në shpirtin e tij dhe të pyesë veten pse është një person i mjerë që e urren këtë vend. Kjo ndodh sepse ai është një Demokrat radikal dhe ekstremist”, – shtoi Cheung.
Reagimi agresiv erdhi edhe sepse “Zonja e Parë nuk i pëlqen këto lloj gjërash”, zbuloi një person pranë Shtëpisë së Bardhë.
Trump refuzoi të komentonte kur u pyet nga një gazetar në Zyrën Ovale të hënën, duke e cilësuar Ossoff një “Pee-wee Herman”, duke iu referuar personazhit të çuditshëm të komedisë.
Burimi shtoi se Trump “tërbohet” për spekulimet publike mbi jetën e tij personale dhe se Harp “në fund të fundit do të hidhet më lart se kushdo në dhomë kur ai të thotë hidhu”.
Harp, një ish-prezantuese e emisionit të krahut të djathtë “One America News Network”, ka qenë në orbitën e presidentit amerikan për vite me radhë, por është parë me të gjithnjë e më shpesh në muajt e fundit.
Ajo mori nofkën “printeri njerëzor” gjatë fushatës zgjedhore të zotit Trump në vitin 2024, sepse mbante me vete një printer për të riprodhuar artikuj lajmesh që mund t’i interesonin atij.
Harp u punësua si asistente ekzekutive e presidentit amerikan në fillim të mandatit të tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë.
“New York Times” ka pohuar më parë se disa në rrethin e ngushtë të Trump janë të shqetësuar se ajo mund të ketë ndikim të tepruar në perceptimin e tij për çështjet aktuale. Ajo citoi burime të paidentifikuara që pretendonin se ajo shpesh i paraqet atij lajme nga burime të prirura drejt teorive konspirative dhe promovon lajmet lajkatuese.
Një video e shpërndarë në internet gjatë fushatës zgjedhore presidenciale të vitit 2024 tregoi Trump duke i diktuar postimet në mediat sociale Harp, dhe atë duke i shkruar ato me nxitim për t’i ndarë në platformën e tij Truth Social.
“Shprehe menjëherë”, i tha ai Harp në një moment të videos, pasi ajo kishte shkruar mendimet e tij mbi ndjekjet penale politike, ndërsa shikonin një fjalim fushate nga Kamala Harris, ish-kandidatja demokrate për presidente.
Harp dyshohet gjithashtu se i ka shkruar letra lëvduese Trump gjatë fushatës së vitit 2024, sipas Regime Change, një libër i botuar në qershor nga Maggie Haberman dhe Jonathan Swan, dy gazetarë të New York Times. Libri u referohet shënimeve emocionale të Harp e cila i thotë Trump “ti je e tëra që ka rëndësi për mua” dhe e quan atë “Mbrojtësin e saj në këtë jetë”.
Në një letër tjetër, Harp thuhet se i kishte thënë zotit Trump se donte të kthehej te “ajo sinergji” që kishte me të, ku “flisnin për gjithçka dhe për asgjë”. “Dua të të sjell gëzim”, thuhet se ka shkruar ajo, “të ndihesh sikur mund ta kalojmë një ditë pa pasur nevojë të flasim kurrë për “punën”.
Harp nuk ka komentuar mbi raportet rreth afërsisë së saj të dyshuar me presidentin. Shtëpia e Bardhë u kontaktua për koment. Gazeta “The Telegraph” ka kontaktuar zyrën e Melania Trump për koment.
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