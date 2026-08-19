Gjermani/ Uli Hoeness: Fle dhe zgjohem me mendjen te Musiala, ajo që po ndodh është dramatike!
Presidenti i Bayern-it të Mynihut, Uli Hoeness, komentoi sot për “RTL” situatën e krijuar pas problemeve fizike të Jamal Musiala. Fantazisti bavarez në miqësoren kundër Leipzig dhe atë kundër Heidenheim humbi ndjenjat.
Gjermani shpjegoi në rrjetet e tij sociale se mjekët i kanë diagnostikuar çrregullimeve neurologjike, të cilat janë të përkohshme, afatshkurtra dhe lehtësisht të trajtueshme.
“Isha pa fjalë, kjo dukuri ndodh mjaft rrallë, por fakti që Jamali-t iu përsërit katër ditë më vonë më la pa fjalë. Shkoj në shtrat me këtë mendim natën dhe zgjohem në mëngjes duke menduar për të. Ne jemi pas tij, e mbështesim pa kushte”, tha numri një i klubit më të titulluar në Gjermani. A.V.
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