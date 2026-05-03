EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941
BTC $78,760 ▲ +0.58% ETH $2,327 ▲ +0.91% XRP $1.3948 ▲ +0.26% SOL $84.3200 ▲ +0.44%
Shakira mban koncert rekord në plazhin e Copacabanas në Rio
Shakira mban koncert rekord në plazhin e Copacabanas në Rio

Këngëtarja kolumbiane Shakira zhvilloi një koncert të hapur dhe falas në plazhin Copacabana të Rio de Janeiros, si pjesë e turneut botëror “Women No Longer Cry”, të frymëzuar nga albumi i saj i vitit 2024. Ngjarja u konsiderua si një moment i rëndësishëm për jetën kulturore të qytetit.

Sipas TV Klan, rreth 2 milionë vetë ndoqën performancën në plazh, shifër që e vendos ngjarjen përpara koncerteve të mëparshme në Rio nga emra si Madonna dhe Lady Gaga.

Para fillimit të mbrëmjes pati një shfaqje me dronë që krijoi figura mbi qytetin. Gjatë koncertit, Shakira u rikthye në kujtime duke përmendur vizitën e saj të parë në Brazil rreth tre dekada më parë, ndërsa interpretoi hite të njohura si “Hips Don’t Lie” dhe “La Tortura” që ngjallën entuziazëm te publiku.

Bashkia e Rio de Janeiros e pati vendosur koncertin edhe si një nismë për të rritur aktivitetin ekonomik pas sezonit të karnavaleve dhe festave të fundvitit. Vlerësimet paraprake treguan se ngjarja mund të ketë sjellë rreth 155 milionë dollarë të ardhura për ekonominë lokale, përmes turizmit dhe shpenzimeve në hotele, restorante dhe shërbime të tjera.

Raportimet mbi pjesëmarrjen dhe ndikimin ekonomik u përhapën në media; TV Klan publikoi detaje lidhur me numrat dhe vlerësimet e ngjarjes.

