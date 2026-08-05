Shasivari – Loson: Përpjekje të përbashkëta për sundim më të fortë të ligjit

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EUR/CAD
1.6206
EUR/USD
1.1525
EUR/GBP
0.8571
EUR/CHF
0.9330
EUR/ALL
93.3294
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3613
EUR/TRY
54.8314
EUR/JPY
181.65
EUR/CAD
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