Zhernovski: Qeveria e Mickoskit po përgatit terenin për pranimin e propozimit francez
Andrej Zhernovski nga LSDM sot ka njoftuar se qeveria e Hristijan Mickoskit po përgatit terenin për pranimin e propozimit francez.”Të dashur qytetarë, po përgatitet terreni për pranimin e propozimit francez. Informacionet tona nga Brukseli thonë se qeveria Mickoski tashmë është pajtuar për këtë, dhe këto janë sinjale të qarta që kanë ardhur nga Brukseli, Berlini dhe Parisi”, tha në konferencën e sotme për shtyp para Qeverisë, anëtari i Këshillit Drejtues të LSDM-së, Andrej Zhernovski.
Ai beson se Qeveria po përpiqet të krijojë një strategji për ta paraqitur si fitore atë që deri dje, siç thotë ai, ishte gënjeshtër dhe tradhti e lartë për ta.
“Dhe e gjithë ajo strategji për atë që po ndodh sot në këto ambiente, sepse si ndryshe do të shpjegohet se LSDM kishte të drejtë? Do të shpjegohet se pikërisht mbi ato gënjeshtra erdhën në pushtet.
Dua t’jua shpjegoj këtë duke thënë se të gjithë ne, si politikanë, gazetarë dhe qytetarë, u habitëm nga kthesa e papritur në politikën dhe diplomacinë e Timço Muçunskit. E gjitha filloi kur ai vetë pranoi se ne nuk jemi “maqedonas të veriut”, siç pretendonin kur ishin në opozitë. Se ne nuk flasim gjuhën “maqedonase të veriut”, siç pretendonin kur ishin në opozitë, por, përkundrazi, se sot jemi maqedonas dhe se flasim gjuhën maqedonase”, tha Zhernovski.
Zhernovski vlerëson se po vijnë ditët kur, siç thotë ai, qytetarët, veçanërisht ata që mbështetën OBRM-PDUKM-në, do të kuptojnë se ishte partia që erdhi në pushtet bazuar në gënjeshtra dhe që ende sundon me gënjeshtra./Telegrafi/
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