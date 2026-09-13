SHBA dhe Franca përballen në finalen e Kupës së Botës së FIBA 2026
Skuadra e femrave e SHBA siguroi vendin në finalen e Kupës së Botës së FIBA 2026 pas fitores 76-66 ndaj Spanjës, ku Breanna Stewart shënoi 16 pikë. Pas një gjysmë-ndeshjeje me avantazh tre pikësh për amerikanet—ndihmuar nga 8 pikë të Stewart dhe 6 të Paige Bueckers—një çerek i katërt i fortë, ku e mbajtën Spanjën vetëm me 8 pikë, vulosi rezultatin. Në fazën e grupeve SHBA përfundoi 3-0 dhe kaloi automatikisht në çerekfinale, ndërsa më parë mposhti Hungarinë 108-56 dhe më pas Spanjën 76-66 në gjysmëfinale.
Siç raporton Bleacher Report, SHBA hyri në ndeshje si favorit me 23.5 pikë sipas FanDuel Sportsbook dhe tani do të përballet me Francën në finale. Franca vjen e motivuar për hakmarrje pas humbjes me vetëm një pikë ndaj SHBA në finalen e Lojërave Olimpike të Parisit 2024; ky përbërje është pikërisht e ndryshme, pasi A’ja Wilson nuk mori pjesë për arsye shëndetësore dhe Sabrina Ionescu nuk u përfshi në listë. Të udhëhequra nga Gaby Williams, francezet kanë fituar secilën ndeshje në këtë turne me të paktën 22 pikë diferencë, ndërsa SHBA ka pasur fitore me diferenca më të ngushta, përfshirë një fitore me 3 pikë ndaj Italisë dhe fitoren 10-pikëshe ndaj Spanjës.
Në prag të finales, SHBA kërkon të fitojë titullin e 12-të dhe të shënojë një të pestë radhazi kampionati. Finalja është caktuar për të dielën, 11 shtator, në orën 14:00 ET dhe do të transmetohet në TNT, truTV dhe HBO Max.
Përmbledhje, analiza dhe zhvillimet e fundit rreth finales mund t’i ndiqni po ashtu te Bleacher Report.
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