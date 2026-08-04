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Teknologji

SHBA-ja gjobit OpenAI me 3.2 milionë dollarë për praktikat e punësimit

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OpenAI ka pranuar të paguajë 3.2 milionë dollarë për të zgjidhur një hetim të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së lidhur me pretendimet se kishte favorizuar punëtorët e huaj me viza të përkohshme, duke diskriminuar kandidatët amerikanë gjatë procesit të punësimit.

Sipas autoriteteve amerikane, OpenAI dhe kompania Statsig kanë përdorur praktika që dekurajonin aplikimet e punëtorëve amerikanë, si kërkesa për aplikime me postë, reklamim të vendeve të punës në orët e vona të natës dhe mospublikim të tyre në faqet e jashtme të internetit.

Në marrëveshjen me autoritetet, OpenAI mohoi se kishte shkelur ligjin, por pranoi ta zgjidhë çështjen pa vazhduar procedurat gjyqësore.

Nga shuma totale, 1.2 milionë dollarë do të paguhen si gjoba civile, ndërsa 2 milionë dollarë do të përdoren për të kompensuar personat që pretendohet se janë diskriminuar.

Kompania është zotuar gjithashtu të ndryshojë politikat e punësimit, të trajnojë stafin për respektimin e ligjeve kundër diskriminimit dhe t’i nënshtrohet mbikëqyrjes së Departamentit të Drejtësisë.

Rasti është një nga më të profilit të lartë në kuadër të fushatës së autoriteteve amerikane kundër diskriminimit në punësim dhe vjen mes përpjekjeve të administratës së presidentit Donald Trump për të kufizuar abuzimin me sistemin e vizave të punës. /Telegrafi/

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