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15 Sht 2026
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Ekonomia

Trafiku detar në Hormuz bie në nivelin më të ulët: vetëm 4 anije kaluan të hënën, 436 të bllokuara — nafta ngjitet në 106.93 dollarë

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Një fregatë amerikane shoqëron një cisternë në Ngushticën e Hormuzit (Foto ilustrim: US Navy / Wikimedia Commons, domena publike)

Trafiku i anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit vazhdon të tkurret dita-ditës, ndërsa lufta SHBA–Iran dhe sulmet ndaj infrastrukturës energjetike në rajon ashpërsohen.

Sipas të dhënave paraprake të kompanisë së monitorimit të transportit detar Kpler, të cituara nga Reuters të martën, vetëm katër anije tregtare kaluan përmes Hormuzit të hënën — kundrejt dhjetë një ditë më parë. Monitoruesi i Ngushticës së Hormuzit raportoi se të paktën 436 anije mbeten të bllokuara, në pritje të kushteve më të sigurta për lundrim.

Tkurrja e trafikut vjen pasi sulmet e intensifikuara ndaj anijeve në Hormuz dhe ndaj infrastrukturës energjetike saudite e kanë bërë një nga rrugët më strategjike të energjisë në botë thuajse të papërdorshme. Para luftës, përmes ngushticës kalonin rreth 20 milionë fuçi nafte në ditë.

Një supercisternë në ujërat e Gjirit Persik — trafiku i naftës përmes Hormuzit ka rënë ndjeshëm (Foto ilustrim: Wikimedia Commons)

Pasiguria shtyu sërish çmimet e naftës lart. Kontratat e ardhshme të naftës Brent u rritën me 1.24 dollarë, ose 1.18 për qind, duke arritur në 106.93 dollarë për fuçi në orën 00:26 GMT të së martës, ndërsa tregtarët vlerësojnë rrezikun e ndërprerjeve të zgjatura të furnizimit.

Analistët paralajmërojnë se mbyllja e zgjatur e tubacionit lindje-perëndim të Arabisë Saudite dhe kontrolli i Huthi-t mbi Bab al-Mandebin mund të heqin deri në 4 për qind të furnizimit global të naftës, për aq kohë sa ngushtica mbetet e bllokuar gjerësisht.

Burimi: Al Jazeera

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