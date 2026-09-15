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Konflikti SHBA - Iran

Ministri i Jashtëm i Iranit telefonon kryetarin e parlamentit libanez: “Koordinim rajonal kundër agresionit izraelit”

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Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryetarin e Parlamentit libanez, Nabih Berri, për të diskutuar zhvillimet rajonale dhe nevojën për koordinim më të madh kundër “agresionit dhe nxitjes së luftës nga Izraeli”, raportoi televizioni iranian Press TV.

Gjatë bisedës, Araghchi riafirmoi “angazhimin e Iranit ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit”, duke theksuar “mbështetjen e plotë të Republikës Islamike për rezistencën libaneze”, sipas Press TV.

Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi (foto ilustruese)

Në përgjigje, Berri e falënderoi Iranin për mbështetjen dhe e informoi Araghchi-n për situatën në Libanin jugor, duke theksuar “përgjegjësinë ligjore dhe morale të bashkësisë ndërkombëtare dhe vendeve islamike” për të ndaluar “shkeljet izraelite dhe për t’i mbajtur përgjegjës autorët”.

Biseda vjen ndërsa Izraeli ka intensifikuar sulmet në jug të Libanit: të hënën një sulm izraelit shkatërroi një ndërtesë shkolle publike në qytetin Kafr Tibnit, ndërsa media libaneze raportoi edhe për një të vrarë nga sulmet izraelite në jug të vendit.

Burimi: Al Jazeera

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