SHBA – Trump mobilizon republikanët para zgjedhjeve, ndërsa çmimi i naftës arrin nivel rekord
DALLAS, 11 shtator /ATSH-DPA/-Presidenti amerikan Donald Trump mbylli dje në mbrëmje takimin e paprecedentë të Partisë Republikane, të zhvilluar në prag të zgjedhjeve të nëntorit për Kongresin amerikan.
Ky ishte takimi i parë i republikanëve i këtij lloji, përpara zgjedhjeve të mesmandatit, pasi zakonisht mbledhje të tilla zhvillohen para zgjedhjeve presidenciale.
Në zgjedhjet e 3 nëntorit, do të votohet për të gjitha vendet në Dhomën e Përfaqësuesve dhe rreth një të tretën e vendeve në Senat.
Rezultati do të përcaktojë se cila parti do të kontrollojë Kongresin.
Republikanët aktualisht mbajnë një shumicë të vogël në të dyja dhomat dhe rrezikojnë ta humbasin atë.
Trump u bëri thirrje mbështetësve të votojnë sikur ai vetë të ishte kandidat në zgjedhje, duke u kërkuar të mbështesin republikanët.
Megjithatë, takimi u zhvillua në një moment të vështirë për presidentin.
Shumë vende në sallë ishin bosh, veçanërisht ditën e parë, ndërsa disa republikanë zgjodhën të mos merrnin pjesë dhe vazhduan fushatën në zonat e tyre.
Trump, nga ana tjetër, e cilësoi takimin si një sukses të madh.
Një tjetër problem për republikanët janë çmimet e karburanteve.
Sipas “GasBuddy”, çmimi i naftës në SHBA arriti një rekord prej 6 dollarësh për gallon, rreth 1,37 euro për litër, 2,30 dollarë më shumë se një vit më parë.
Rritja e çmimit të naftës mund të ndikojë edhe në çmimet e ushqimeve dhe mallrave, pasi kamionët që transportojnë pjesën më të madhe të tyre përdorin këtë karburant.
Në sfond është edhe lufta me Iranin, e cila po ndikon në rritjen e çmimeve të karburanteve dhe është e papëlqyer nga një pjesë e madhe e amerikanëve.
Politika e tarifave të SHBA-së po shihet, gjithashtu si faktor që mund të rrisë më tej inflacionin.
Republikanët paralajmëruan votuesit se vendi mund të përballet me pasoja, nëse demokratët fitojnë zgjedhjet e Kongresit, ndërsa sulmuan kandidatët e krahut të majtë të Partisë Demokratike.
Edhe Teksasi nuk konsiderohet më një zonë plotësisht e sigurt për republikanët.
Kandidati republikan, Ken Paxton përballet me demokratin James Talarico.
Nëse Talarico fiton, ai do të bëhej senatori i parë demokrat nga Teksasi, në më shumë se 30 vjet.
Në përpjekje për të mobilizuar votuesit, Trump premtoi gjithashtu 5,000 dollarë për çdo shtetas të rritur amerikan, nëse republikanët ruajnë shumicën në të dyja dhomat e Kongresit.
Kostoja e kësaj mase do të ishte mbi 1 trilion dollarë, ndaj propozimi konsiderohet i vështirë për t’u realizuar financiarisht dhe politikisht. /
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.