30 May 2026
Kronika

Gjykata e Lartë: Dosja e Ervis Martinajt nuk është kompetencë e GJKKO, çështja kalon për gjykim në Shkallën e Parë

Gjykata e Lartë ka zgjidhur mosmarrëveshjen e kompetencës mes Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) dhe Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë lidhur me një procedim penal ku i pandehur është Ervis Martinaj.

Me vendimin e datës 10 mars 2026, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë ka përcaktuar se kompetente për shqyrtimin e dosjes nr. 417 të vitit 2022 është Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë dhe jo GJKKO.

Procedimi penal lidhet me kontrollin e ushtruar nga policia në muajin maj të vitit 2022 në hotelin “Zeus Garden”, ku dyshohej se qëndronte Ervis Martinaj. Gjatë kontrollit u sekuestruan një armë zjarri tip pistoletë, municione, jelekë me mbishkrimin “Policia”, portofolë me stemë policie, maska, doreza antiplumb dhe pranga.

Në përfundim të hetimeve, Ervis Martinaj është marrë i pandehur për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” si dhe “Mbajtja pa të drejtë e uniformës”. Ndërkohë, Armand Merlika, Ergys Merlika dhe Dea Pistolja akuzohen për veprën penale të “Moskallëzimit të krimit”.

Një nga provat kryesore të administruara në dosje është ekspertiza biologjike e ADN-së, sipas së cilës materiali gjenetik i gjetur në disa sende të sekuestruara në ambientet e hotelit rezulton i përputhshëm me profilin gjenetik të Ervis Martinajt, i cili vijon të jetë i zhdukur pa gjurmë që nga gushti i vitit 2022.

Prokuroria dhe Gjykata e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë kishin vlerësuar se procedimi lidhej me një hetim tjetër të SPAK-ut ndaj Martinajt për vepra të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe për këtë arsye dosja duhej të kalonte për shqyrtim në GJKKO.

Megjithatë, Gjykata e Posaçme kundërshtoi këtë qëndrim, duke argumentuar se në këtë procedim penal nuk ekziston asnjë akuzë formale për grup të strukturuar kriminal dhe se gjyqtari i seancës paraprake nuk mund të shtojë kryesisht akuza të reja pa një vendimmarrje të prokurorisë.

Në arsyetimin e saj, Gjykata e Lartë thekson se në fazën e seancës paraprake vetëm prokurori ka kompetencën për të ndryshuar ose shtuar akuzat. Sipas Kolegjit Penal, për sa kohë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë që lidhet me grupin e strukturuar kriminal, çështja duhet të gjykohet mbi bazën e akuzave ekzistuese.

Për rrjedhojë, Gjykata e Lartë vendosi se ky procedimi penal do të vijojë të shqyrtohet nga Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë. Ky vendim nuk lidhet me themelin e çështjes dhe nuk përcakton fajësinë ose pafajësinë e të pandehurve, por vetëm gjykatën kompetente që do të shqyrtojë dosjen.

