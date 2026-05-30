Alarm i rremë për bombë pranë Ambasadës Amerikane! Forcat xheniere gjejnë… thjesht fasule
Këtë të shtunë, më 30 maj, për disa momente në zonën e Rrugës së Elbasanit, pranë Ambasadës Amerikane, është krijuar panik për banorët dhe kalimtarët. Kjo pasi një kovë ishte lënë në mes të rrugës.
Sendi i dyshimtë ngriti një alarm të rremë për bombë për pak çaste. Megjithatë, pas ndërhyrjes së forcave xheniere rezultoi se nuk ishte asnjë send të jashtëligjshëm.
“Rreth orës 09:15, në kryqëzimin e rrugës së Elbasanit me rrugën ‘Dervish Hima’, është konstatuar një kovë plastike e dyshimtë.
Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe Forcat Xheniere, të cilat kanë kryer kontrollin dhe nuk kanë konstatuar asgjë të paligjshme.”, bëri me dije policia.
Madje, siç raporton gazetari i Klan News Besar Bajraktaraj, rezultoi se kovë rezultoi të kishte thjesht fasule.
/tvklan.al
