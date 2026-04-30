Tiranë 11°C · Pjesërisht vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 108.84 ▲1.83%
ARI 4,575 ▲0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $75,631 ▼ -1.13% ETH $2,241 ▼ -2.06% XRP $1.3691 ▼ -0.8% SOL $82.8100 ▼ -1.45%
30 Apr 2026
Breaking
Menu
Ekonomia

Shqipëria, destinacioni më i lirë për kamping në Europë — mesatarja €14.38 për natë

· 2 min lexim

Shqipëria rezulton destinacioni më i përballueshëm për kamping në Europë, me një çmim mesatar prej 14.38 euro për një natë për dy persona. Ky shifër përfshin vendqëndrimin, karavanin, makinën, energjinë elektrike dhe taksën lokale.

Raporton monitor se të dhënat vijnë nga analiza e platformës camping.info; kjo platformë, me qendër në Berlin, liston mbi 23,000 kampingje në 44 vende dhe shërben si burim për krahasimin e çmimeve.

Në rang europian, çmimet për një natë kampingu për dy persona luhaten nga 14.38 euro deri në 41.26 euro, varësisht nga vendi dhe niveli i shërbimeve të ofruara. Krahasuar me një vit më parë, çmimet mesatare në kontinent janë rritur me rreth 3.49%.

Për vitin 2026, ndër kampingjet më të vlerësuara në Shqipëri përmendet “Kamping Pa Emër”, i përzgjedhur si kampingu më i mirë në vend. Përfaqësues të industrisë nënvënë se zgjedhja e kampingut varet nga preferencat personale: disa udhëtarë kërkojnë rehati dhe shërbime më të plota, ndërsa të tjerë preferojnë thjeshtësinë dhe kontaktin me natyrën.

Analiza bazohet në çmimet që operatorët publikojnë në platformë, duke ofruar një pasqyrë të ndikimit të shërbimeve lokale në koston e pushimeve në natyrë. Sipas monitor, Shqipëria mbetet vendi më ekonomik për kamping midis vendeve të përfshira në studim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

