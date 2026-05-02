Shqipëria, në krye të destinacioneve të volitshme sipas BBC Travel
BBC Travel publikoi një udhërrëfyes me destinacionet evropiane që ia vlen ta vizitosh këtë verë, ku në krye të listës renditet Shqipëria. Vendi përshkruhet si “xhevahiri i fundit” i Ballkanit, me një raport të favorshëm mes cilësisë dhe kostos dhe ofertë që shtrihet nga plazhet e Ksamilit deri te aventurat në lumin Vjosa dhe qytetet historike të përfshira në UNESCO, si Berati dhe Gjirokastra.
Sipas TV Klan, përveç Shqipërisë, udhërrëfyesi përmend edhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, si Mali i Zi dhe Kroacia, por nënvizon se Shqipëria qëndron si zgjedhje e preferuar për natyrën e egër dhe çmimet më të ulëta. Artikulli citon shifra sipas të cilave një natë akomodimi në Shqipëri kushton mesatarisht 89 euro, krahasuar me 212 euro në Kroaci dhe 127 euro në Mali i Zi.
Përtej kostove, theksohet vlera e plazheve me rërë, liqenit të Shkodrës dhe pasurisë së trashëgimisë kulturore, si dhe mundësive për ushqim organik dhe aktivitete në natyrë. Kjo kombinim e bën Ballkanin alternativën e zonës për vizitorët që kërkojnë ujëra të pastra në Adriatik dhe Jon, mikpritje lokale dhe përvoja autentike pa shpenzime të tejskajshme.
Përmbledhtas, BBC Travel e vendos rajonin si një alternativë inteligjente për pushimet e vitit 2026, me Shqipërinë në krye për shkak të ofertës natyrore dhe çmimeve konkurruese, raporton TV Klan.
