S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
BTC $78,182 ▲ +0.5% ETH $2,304 ▼ -0.01% XRP $1.3864 ▲ +0.1% SOL $83.9200 ▼ -0.57%
Ekonomia

Shqipëria, në krye të destinacioneve të volitshme sipas BBC Travel

BBC Travel publikoi një udhërrëfyes me destinacionet evropiane që ia vlen ta vizitosh këtë verë, ku në krye të listës renditet Shqipëria. Vendi përshkruhet si “xhevahiri i fundit” i Ballkanit, me një raport të favorshëm mes cilësisë dhe kostos dhe ofertë që shtrihet nga plazhet e Ksamilit deri te aventurat në lumin Vjosa dhe qytetet historike të përfshira në UNESCO, si Berati dhe Gjirokastra.

Sipas TV Klan, përveç Shqipërisë, udhërrëfyesi përmend edhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, si Mali i Zi dhe Kroacia, por nënvizon se Shqipëria qëndron si zgjedhje e preferuar për natyrën e egër dhe çmimet më të ulëta. Artikulli citon shifra sipas të cilave një natë akomodimi në Shqipëri kushton mesatarisht 89 euro, krahasuar me 212 euro në Kroaci dhe 127 euro në Mali i Zi.

Përtej kostove, theksohet vlera e plazheve me rërë, liqenit të Shkodrës dhe pasurisë së trashëgimisë kulturore, si dhe mundësive për ushqim organik dhe aktivitete në natyrë. Kjo kombinim e bën Ballkanin alternativën e zonës për vizitorët që kërkojnë ujëra të pastra në Adriatik dhe Jon, mikpritje lokale dhe përvoja autentike pa shpenzime të tejskajshme.

Përmbledhtas, BBC Travel e vendos rajonin si një alternativë inteligjente për pushimet e vitit 2026, me Shqipërinë në krye për shkak të ofertës natyrore dhe çmimeve konkurruese, raporton TV Klan.

