Shqipëria U-21 zyrtarizon një tjetër miqësore, luan me Slloveninë më 5 qershor
Kombëtarja shqiptare U-21 ka zyrtarizuar një tjetër ndeshje miqësore në kuadër të përgatitjeve për Kampionatin Europian U-21, ku Shqipëria është e kualifikuar automatikisht si një nga vendet organizatore.
Kuqezinjtë do të përballen me Slloveninë U-21, më 5 qershor 2026, në stadiumin e Ajdovščinës, në orën 20:15. Kjo do të jetë miqësorja e parë e këtij grumbullimi për skuadrën e drejtuar nga trajneri Alban Bushi.
Në kuadër të të njëjtit program përgatitor, Kombëtarja U-21 do të zhvillojë edhe një tjetër test miqësor ndaj Italisë U-21, më 8 qershor 2026, në stadiumin “Omero Tognon” në Pordenone, ndeshje e cila është bërë tashmë publike.
