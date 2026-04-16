Shtëpia e Bardhë: Xi siguroi presidentin Trump se nuk do t’i dërgonte armë Iranit
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, theksoi se presidenti kinez Xi Jinping e siguroi homologun amerikan Donald Trump se Kina nuk po dërgon armë në Iran.
Më parë, Trump zbuloi në një intervistë me Fox News se i kishte shkruar një letër udhëheqësit kinez duke i kërkuar të mos dërgonte armë në Teheran.
“Ai më përgjigj duke thënë, në thelb, se nuk po e bën këtë”, theksoi presidenti i SHBA-së, Trump.
Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi deklaroi sot se Pekini mbështet ruajtjen e dinamikës së negociatave të paqes në Lindjen e Mesme, gjatë një bisede me homologun e tij iranian, i cili theksoi se Teherani “mbështetet” tek Kina.
“Negociatat janë në interesin themelor të popullit iranian”, tha Wang Yi, sipas një komunikate zyrtare.
Ai nënvizoi se Kina është e gatshme të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv për paqen në rajon, pas dështimit të raundit të parë të bisedimeve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Islamabad.
Wang Yi theksoi se siguria sovrane e Iranit, si dhe të drejtat dhe interesat e tij legjitime, duhet të respektohen dhe mbrohen, duke iu referuar rolit të vendit si shtet bregdetar në Ngushticën e Hormuzit, një korridor kyç për tregtinë globale të energjisë. /os/
