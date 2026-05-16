🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 16 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
₿ CRYPTO
BTC $78,171 ▼ -1.6% ETH $2,178 ▼ -2.35% XRP $1.4155 ▼ -2.16% SOL $86.6800 ▼ -3.53%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
16 May 2026
Breaking
Privohet nga liria 36 vjeçari nga Manastiri për kryerjen e veprës penale “grabitje në tentativë” Vajza nga komunitete të ndryshme u mblodhën në Obiliq për një garë miqësore ragbi në kuadër të festimeve të Ditës së Evropës Kritikohet gjuha polarizuese e partive politike në prag të fushatës E FUNDIT: Xabi Alonso do të jetë trajneri i ri i Chelsea-t. Zbulohen detajet e para Gjykata e Durrësit në kushte alarmante, mungesë sallash dhe problem sigurie
Menu
Kronika

Shtohen rastet e gripit të syrit tek fëmijët në institucionet parashkollore në Elbasan

· 2 min lexim

Rastet e gripit të syrit në Elbasan kanë shënuar rritje gjatë kësaj periudhe, kryesisht tek fëmijët e moshave parashkollore dhe ata që frekuentojnë kopshtet e çerdhet.

Mjekët okulistë thonë se simptomat më të shpeshta janë skuqja e syrit, lotimi i shtuar, ndjeshmëria ndaj dritës, kruarja dhe sekrecionet.

“Simptomat variojnë nga skuqja e syrit, lotimi i shtuar, fotofobia dhe sekrecionet. Në këtë periudhë kemi një shtim të rasteve tek moshat e reja, parashkollore dhe tek fëmijët që frekuentojnë kopshtet apo çerdhet”, tha Ardeida Xhamuca, okuliste.

Specialistët ngrenë shqetësimin për rastet e vetëmjekimit, të cilat sipas tyre shpesh sjellin përkeqësim të gjendjes dhe vonesa në marrjen e trajtimit të duhur.

“Vetëmjekimi është gjëja më e gabuar. Për çdo problematikë duhet të drejtohemi tek specialisti”, shtoi okulistja.

Sipas mjekëve, shumë pacientë paraqiten në gjendje të rënduar, ndërsa trajtimi do të ishte më i lehtë nëse do të kërkohej ndihmë që në shenjat e para.

Prindërit këshillohen të tregojnë kujdes të veçantë ndaj simptomave të para dhe të zbatojnë rregulla të forta higjiene personale dhe dezinfektimi në ambientet ku qëndrojnë fëmijët.

“Një lotim i shtuar, sekrecionet apo kruarja e vazhdueshme duhet të na çojnë tek specialisti. Pastrimi i ambienteve dhe përdorimi vetjak i peshqirit apo jastëkut janë masa të domosdoshme”, theksoi Ardeida Xhamuca.

Mjekët theksojnë se gripi i syrit mund të rikthehet edhe tek personat që e kanë kaluar më parë dhe se prek të gjitha grupmoshat, ndaj simptomat nuk duhet të neglizhohen.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë