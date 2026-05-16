Shtohen rastet e gripit të syrit tek fëmijët në institucionet parashkollore në Elbasan
Rastet e gripit të syrit në Elbasan kanë shënuar rritje gjatë kësaj periudhe, kryesisht tek fëmijët e moshave parashkollore dhe ata që frekuentojnë kopshtet e çerdhet.
Mjekët okulistë thonë se simptomat më të shpeshta janë skuqja e syrit, lotimi i shtuar, ndjeshmëria ndaj dritës, kruarja dhe sekrecionet.
“Simptomat variojnë nga skuqja e syrit, lotimi i shtuar, fotofobia dhe sekrecionet. Në këtë periudhë kemi një shtim të rasteve tek moshat e reja, parashkollore dhe tek fëmijët që frekuentojnë kopshtet apo çerdhet”, tha Ardeida Xhamuca, okuliste.
Specialistët ngrenë shqetësimin për rastet e vetëmjekimit, të cilat sipas tyre shpesh sjellin përkeqësim të gjendjes dhe vonesa në marrjen e trajtimit të duhur.
“Vetëmjekimi është gjëja më e gabuar. Për çdo problematikë duhet të drejtohemi tek specialisti”, shtoi okulistja.
Sipas mjekëve, shumë pacientë paraqiten në gjendje të rënduar, ndërsa trajtimi do të ishte më i lehtë nëse do të kërkohej ndihmë që në shenjat e para.
Prindërit këshillohen të tregojnë kujdes të veçantë ndaj simptomave të para dhe të zbatojnë rregulla të forta higjiene personale dhe dezinfektimi në ambientet ku qëndrojnë fëmijët.
“Një lotim i shtuar, sekrecionet apo kruarja e vazhdueshme duhet të na çojnë tek specialisti. Pastrimi i ambienteve dhe përdorimi vetjak i peshqirit apo jastëkut janë masa të domosdoshme”, theksoi Ardeida Xhamuca.
Mjekët theksojnë se gripi i syrit mund të rikthehet edhe tek personat që e kanë kaluar më parë dhe se prek të gjitha grupmoshat, ndaj simptomat nuk duhet të neglizhohen.
