S&P 500 7,354 ▼0.74%
DOW 49,392 ▼0.27%
NASDAQ 25,869 ▼1.36%
NAFTA 104.36 ▲3.31%
ARI 4,544 ▼0.4%
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $76,280 ▼ -2.41% ETH $2,084 ▼ -4.59% XRP $1.3703 ▼ -2.88% SOL $83.8100 ▼ -2.87%
“Si do jetojnë shqiptarët?”, Berisha sulmon sërish Ramën dhe paralajmëron vijimin e qëndresës

18 maj 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi këtë të hënë protestën e radhës para godinës së Këshillit të Ministrave, ku mbajti sërish një fjalim të ashpër ndaj kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë.

Berisha deklaroi se “opozita shqiptare është e pamposhtur”, duke theksuar se ajo po qëndron për “të sotmen dhe të ardhmen e shqiptarëve”, pavarësisht presioneve politike dhe sulmeve ndaj saj.

“Ndaj dhe ju vini sot këtu, ndaj dhe opozita në Shqipëri është opozita më e pamposhtur. Qëndron për të vërtetat e mëdha të kombit, të vërtetat e mëdha të shoqërisë. Qëndron për të sotmen dhe të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Qëndron jo vetëm ndaj akteve të terrorit psikologjik dhe politik, arrestimeve të liderëve politikë të opozitës nga bastardi i xhelatëve, i atij që firmosi varjen në litar të Havzi Nelës dhe që e dekoroi para tre ditësh“, iu drejtua protestuesve.

Lideri demokrat e cilësoi Shqipërinë si “narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë”, ndërsa akuzoi qeverinë se mbështetet te kartelet e drogës, korrupsioni dhe vjedhja e pasurisë publike. Sipas Berishës, regjimi i Ramës ka sjellë varfërim të shqiptarëve dhe rritje të kostos së jetesës.

Ritheksoi se opozita gëzon mbështetje ndërkombëtare dhe se demokratët do të vazhdojnë qëndresën kundër qeverisë.

“Si do jetojnë shqiptarët? E ka bërë Shqipërinë një vend të pajetueshëm, në një kohë kur me baxhanakun dhe vetë kanë vjedhur qindra e qindra milionë, personalisht ai miliarda. Por ne qëndrojmë. Ne jemi këtu të betuar, të pamposhtur në qëndresën tonë”, përfundoi kryedemokrati.

/tvklan.al

