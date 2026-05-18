18 May 2026
S&P 500 7,354 ▼0.74%
DOW 49,392 ▼0.27%
NASDAQ 25,869 ▼1.36%
NAFTA 104.36 ▲3.31%
ARI 4,544 ▼0.4%
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980 EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $76,280 ▼ -2.41% ETH $2,084 ▼ -4.59% XRP $1.3703 ▼ -2.88% SOL $83.8100 ▼ -2.87%
18 May 2026
Politika

Bashkoi votat me PS për rezolutën e BE-së, Lubonja: Berisha paradoksal! Akuzon Gonzaton si ambasador i Ramës, por…

· 2 min lexim

Analisti Fatos Lubonja, ka komentuar zhvillimet më të fundit politike në vend.

I ftuar në studion e News24, Lubonja është ndalur në atë që ndodhi në seancën e fundit plenare në Kuvend, ku opozita bashkoi votat me mazhorancën dhe votoi rezolutën që lidhej me integrimin në BE të Shqipërisë.

Lubonja u shpreh se qendrimi i opozitës është paradoksal dhe bie në kundërshtim me atë që opozita po përpiqet të bëjë jashtë vendit, me informimin e Brukselit mbi atë që opozita e quan si narko-regjim.

“Rezolutë paradoksale, nga një anë opozita thotë këtu jemi në narkoshtet dhe Rama kontrollon gjithçka e nuk ka zgjedhje të lira, nga ana tjetër edhe pse bëjnë aksion komunikativ politik në Europë se si është gjendja, bën një rezolutë të përbashkët. Unë e shoh në kompleks inferioriteti të opozitës, që e ka pasur gjithmonë ndaj botës.
Opozita duhet të bëjë një akt që të paralajmërojë Europën por edhe ta denoncojë. Berisha i tha Gonzatos ambasador i Ramës. Këtu është paradoksi. Nga një anë e denoncon si ambasador i Ramës, nga ana tjetër firmos për një rezolutë që inkurajon politikat nga të cilat fiton Rama dhe humbet opozita.
Po të isha në opozitë do të thoja ëndrra jonë europiane mbetet, kërkojmë masa ndaj narko-regjimit”, tha ai.

