Ministri i Katarit në Tiranë dhe Durrës, Ferit Hoxha zbulon planet për projekte të mëdha nga energjia tek arsimi

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, priti sot në Tiranë dhe më pas në Durrës, Ministrin e Shtetit për Punët e Jashtme të Katarit, Sulltan bin Saad Al Muraikhi. Hoxha njoftoi se diskutimet mes dy homologëve riafirmuan marrëdhëniet e shkëlqyera, besimin reciprok dhe partneritetin e fortë midis dy vendeve tona, si dhe angazhimin e përbashkët për thellimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh në disa fusha kyçe.

“Ne ramë dakord që rritja e shkëmbimeve, veçanërisht atyre të nivelit të lartë, ofron një moment të rëndësishëm për avancimin e bashkëpunimit dhe eksplorimin e mundësive të reja me interes të ndërsjellë.

Gjithashtu theksuam potencialin e rëndësishëm për biznesin në të dy vendet, duke përfshirë zgjerimin e investimeve të Katarit në Shqipëri në sektorë kyç si transporti, energjia, turizmi, bujqësia, infrastruktura dhe arsimi.

Për këtë qëllim, qeveritë tona do të mbajnë dialog intensiv politik dhe teknik që synon avancimin e projekteve konkrete të përbashkëta, lehtësimin e investimeve dhe forcimin e kontakteve njerëzore”, deklaroi Hoxha.

Hoxha shtoi se Shqipëria e vlerëson shumë miqësinë dhe mbështetjen e Katarit gjatë viteve, veçanërisht në kohë nevoje.

