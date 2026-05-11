Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 11 May 2026
S&P 500 7,413 ▲0.19%
DOW 49,704 ▲0.19%
NASDAQ 26,274 ▲0.1%
NAFTA 98.25 ▲2.97%
ARI 4,746 ▲0.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
₿ CRYPTO
BTC $81,851 ▲ +1.01% ETH $2,340 ▼ -0.23% XRP $1.4747 ▲ +0.4% SOL $97.8200 ▲ +2.48%
S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 98.25 ▲2.97 % ARI 4,746 ▲0.31 % S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 98.25 ▲2.97 % ARI 4,746 ▲0.31 %
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
11 May 2026
Breaking
Aksident trafiku në rrugën Gradsko – Prilep, humb jetën një person “Shqiptari gjakun ta fal por suksesin jo”, Çollaku tregon kur ndodhi çarja e madhe mes Kurtit dhe Osmanit Statovci “godet” ish-partinë: Ta kesh emrin GUXO dhe mos të kesh guxim ta përkrahësh Osmanin Mbi 14 mijë gjoba, 11 shoferë në pranga – Policia rrugore publikon bilancin e javës Braçe kundër ‘Diellës’: Nuk e jap votën për ministra me AI
Menu
Maqedonia

Siljanovska-Davkova: Shteti ynë ka nevojë urgjente për bashkëpunim me diasporën

· 2 min lexim

Shteti ynë ka një “nevojë të dëshpëruar për bashkëpunim me diasporën”, jo vetëm përmes investimeve, por edhe përmes njohurive dhe përvojës, tha presidentja Gordana Siljanovska-Davkova sonte në një pritje në prag të Samitit tradicional “Maqedonia 2025”, duke theksuar se “një person mund të largohet fizikisht nga vendi i tij, por ai nuk e largon atë”.

Duke iu drejtuar të pranishmëve, Presidentja theksoi se distanca gjeografike nuk do të thotë distancë shpirtërore nga atdheu, duke theksuar se anëtarët e diasporës janë ende të lidhur fort me Maqedoninë.

“Kjo pamje para meje është një konfirmim i qartë dhe i fortë se distanca gjeografike nuk do të thotë domosdoshmërisht distancë shpirtërore nga atdheu. Shoh para meje njerëz që, megjithëse nuk jetojnë këtu, ende kanë një emocion, një ndjenjë, madje edhe krenari, të përkatësisë, të ngulitur në zemrat e tyre nga paraardhësit e tyre”, theksoi Siljanovska-Davkova.

Ajo theksoi se pavarësisht krenarisë për suksesin e profesorëve, mjekëve, inxhinierëve, shkencëtarëve dhe sipërmarrësve maqedonas jashtë vendit, shteti ka nevojë për një bashkëpunim më të fortë dhe më dinamik me ta.

“Shteti ynë ka një nevojë të madhe për bashkëpunim me diasporën, jo vetëm përmes investimeve në biznes, por edhe përmes njohurive, përvojës dhe kontakteve që maqedonasit krijojnë në të gjithë botën”, theksoi Presidentja./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu