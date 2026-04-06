Skandali brenda Europës, ministri i Jashtëm hungarez i ka premtuar Lavrovit favore
Ajo që dikur përflitej në korridoret diplomatike tashmë është vërtetuar dhe është kthyer në një shqetësim për Bashkimin Europian. Hungaria po punon ngushtë me Rusinë për të hequr sanksionet për individë rus të cilët janë të lidhur me shefin e Kremlinit, Vladimir Putin. Agjencia Ndërkombëtare e lajmeve Reuters thekson se vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare në Hungari, një telefonatë e përgjuar midis Ministrit të Jashtëm Péter Szijjártó dhe homologut të tij rus Sergey Lavrov në lidhje me sanksionet e BE-së po shkakton trazira.
Portali i lajmeve Vsquare.org me seli në Varshavë publikoi një regjistrim të një bisede të gushtit të vitit 2024. Në të, Szijjártó thuhet se u zotua të punonte me Sllovakinë për të hequr motrën e një biznesmeni rus nga lista e sanksioneve të BE-së. “Ne do të bëjmë çmos që ta heqim atë nga lista”, ka deklaruar Szijjártó në regjistrimin në gjuhën angleze.
“Është një skandal i madh (…) që shërbimet e huaja të inteligjencës kanë përgjuar vazhdimisht telefonatat e mia dhe se këto shërbime të huaja të inteligjencës i kanë publikuar këto telefonata një javë e gjysmë para zgjedhjeve parlamentare hungareze”, deklaroi Szijjártó në faqen e tij në Facebook. Qeveria ruse fillimisht nuk bëri asnjë koment mbi raportet.
Portali investigativ i lajmeve Vsquare raportoi gjithashtu për një telefonatë tjetër, megjithëse pa publikuar një regjistrim. Në këtë telefonatë, Szijjártó thuhet se i premtoi zëvendësministrit rus të Energjisë Pavel Sorokin se do të punonte për heqjen e sanksioneve të BE-së kundër flotës së tankerëve të naftës në hije të Rusisë.
Publikimi vjen pak para zgjedhjeve të 12 prillit, në të cilat kryeministri Viktor Orbán është nën presion. Sondazhet e pavarura tregojnë se partia opozitare Tisza ka një epërsi të qartë. Pavarësisht luftës së Rusisë kundër Ukrainës, Orbán mban lidhje të ngushta me Presidentin Vladimir Putin. Hungaria mbetet shumë e varur nga nafta dhe gazi rus.
Incidenti përforcon shqetësimet se qeveria në Budapest po përfaqëson interesat ruse dhe po minon ndihmën e BE-së për Ukrainën. Më herët këtë muaj, Washington Post raportoi se Szijjártó e kishte informuar Lavrovin për takimet e brendshme të BE-së për vite me radhë gjatë pushimeve.
Ministria e Jashtme sllovake deklaroi se “nuk do të komentojë ose zbulojë detajet e pozicioneve të saj negociuese ose ato të shteteve të tjera anëtare”.
