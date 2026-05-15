Skandali “Bunga Bunga” rikthehet në Itali, Meloni nën presion për të falur yllin e partisë së Berluskonit!
Skandali shumë i publikuar “bunga bunga” i ish-kryeministrit të ndjerë italian Silvio Berlusconi është rikthyer në qendër të debatit politik të vendit, duke shkaktuar tronditje serioze në Ministrinë e Drejtësisë të qeverisë së Giorgia Melonit.
Në qendër të vëmendjes është rasti i faljes presidenciale të Nicole Minetti-t, një ish-asistente dentiste dhe bashkëpunëtore e ngushtë e Berlusconi-t, e cila u dënua për rolin e saj në rekrutimin e grave për festat famëkeqe në Villa Certosa në Sardenjë.
Ministria e Drejtësisë e Italisë është gjetur vazhdimisht në qendër të krizave në muajt e fundit, por rasti Minetti tani po shndërrohet në një dhimbje koke serioze politike dhe institucionale për qeverinë.
Minettit iu dha një falje presidenciale më parë këtë vit për arsye humanitare, duke argumentuar se iu desh të kujdesej për një fëmijë të sëmurë. Megjithatë, justifikimi për vendimin ka shkaktuar reagime të ashpra, me opozitën që i bën thirrje Melonit të shkarkojë Ministrin e Drejtësisë Carlo Nordio.
Kryeministrja italiane, megjithatë, e ka mbështetur publikisht ministrin e saj.
“Kam besim te Nordio “, tha ajo, duke përjashtuar “çdo mundësi dorëheqjeje”.
Zyra e Presidentit italian Sergio Mattarella, i cili miratoi zyrtarisht faljen në shkurt, i ka kërkuar Ministrisë së Drejtësisë sqarime urgjente pas shqetësimeve rreth parregullsive të mundshme në provat e përdorura për të mbështetur kërkesën. Autoritetet italiane i kanë kërkuar tashmë Interpolit ndihmë në hetimin e çështjes.
Një hetim nga gazeta Il Fatto Quotidiano shqyrtoi rrethanat që lidhen me çështjen Minetti, duke përfshirë spekulimet se disa nga dokumentet e paraqitura për të siguruar faljen ishin të paplota ose të pasakta.
Minetti (foto poshtë), të cilën Berlusconi e kishte nxjerrë nga errësira duke e emëruar në këshillin e qytetit të Milanos, u bë një figurë qendrore në çështjen ligjore të gjatë që rrethonte festat e ish-kryeministrit, përfshirë gjyqin për lidhjen e tij me një balerinë të mitur të një klubi nate të njohur si “Ruby Zemërthyesi”.
Pas vitesh betejash ligjore, Minetti u dënua me burg për prostitucion dhe përvetësim. Në vitet që pasuan, ajo u vendos në Uruguai me një partner të ri, një trashëgimtar të familjes së pasur Cipriani dhe paraqiti një kërkesë për mëshirë për arsye humanitare, duke argumentuar se djali i saj i adoptuar kishte nevojë për kujdes të specializuar spitalor.
Ministria e Drejtësisë e pranoi argumentin, pasi fillimisht kërkoi një shqyrtim të informacionit dhe një mendim ligjor nga prokurori i përgjithshëm i Milanos. Ministria më pas miratoi kërkesën dhe ia përcolli dosjen zyrës së Mattarella-s, e cila dha miratimin përfundimtar.
Megjithatë, kostoja politike e vendimit po rritet me shpejtësi, pasi mediat italiane tani kundërshtojnë pretendimin se fëmija i Minetti-t u braktis në lindje.
Ajo i mohon të gjitha akuzat, duke i quajtur ato “akuza të pabaza dhe dëmtuese”. Avokati i saj, Emanuele Fisicaro, i tha Politico-s se “dokumentet e gjykatës hedhin poshtë të gjitha akuzat e bëra në media”.
Zyrtarët qeveritarë këmbëngulin se vendimi u bazua vetëm në provat e disponueshme në kohën e vlerësimit.
“Berlusconi e përndjek Melonin”
Për Melonin, e cila e ka lidhur imazhin e saj politik me disiplinën dhe stabilitetin, shpërbërja në Ministrinë e Drejtësisë kërcënon ta dëmtojë atë imazh dhe të sjellë kujtime të epokës së Berluskonit, sipas Daniele Albertazzi-t, një profesor i politikës në Universitetin e Surrey-t.
“Me këtë skandal, Berlusconi po kthehet për ta përndjekur Melonin”, tha ai.
Ai tha se Meloni po vazhdon ta mbrojë Nordio-n sepse shkarkimi i një ish-prokurori kaq të shquar “do të ishte një pranim i qartë i dështimit” dhe do t’i ofronte një fitore të qartë politike opozitës.
“Ajo po përpiqet ta paraqesë çështjen si diçka relativisht të vogël dhe t’ia kalojë fajin. Por problemet janë njëri pas tjetrit”, tha ai, duke shtuar: “Nuk e di nëse ajo do të jetë në gjendje ta shpëtojë atë për shumë më gjatë”.
Për Melonin, pyetja kryesore tani është se sa më shumë dëme politike mund t’i rezistojë qeveria e saj në prag të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, me trashëgiminë e rëndë politike të Berluskonit që po kthehet në plan të parë.
