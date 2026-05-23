“Skandali” një komedi nga Steve Martin në skenën teatrore
“Skandali” e bazuar në një histori klasike, por e sjellë me stil modern, kjo vepër tregon sesi një moment i vogël dhe i sikletshëm mund të kthehet në një kaos komik të papritur. Komedia “Skandali” në teatrin Metropol në Tiranë këtë mbrëmje shënon natën e fundit në skenë. “Skandali” sjell personazhe të çuditshëm, dialogë plot ironi dhe një ritëm që garanton të qeshura pafund.
Veprën e autorit Steve Martin e sjell në skenë regjisorja Sonila Kapidani. Interpretojnë në role: Elia Zaharia; Xhino Musollari; Gëzim Rudi; Gladiola Harizaj; Ligoraq Riza; Pjerin Vlashi; Urim Aliaj. Pas mbrëmjes së të premtes komedia vijon dhe këtë mbrëmje në skenën e teatrit Metropol në Tiranë. Një shtëpi. Një çift. Disa të huaj që hyjnë pa trokitur…Një komedi absurde mbi marrëdhëniet e sotme, ku familja dhe lidhja burrë & grua janë në ndryshim. Historia e një gruaje që ka jetuar “siç duhet”, por një incident e shtyn të zbulojë veten, dëshirat dhe fuqinë e saj. Mes humorit dhe përballjes me të vërtetat, kuptohet se bashkëjetesa nuk kërkon vetëm rregull, por edhe liri, ndershmëri dhe prani të vërtetë. “Një komedi që ka sjellë të qeshura, energji dhe duartrokitje në çdo shfaqje. Mos e humbisni mundësinë për ta përjetuar live!”, thuhet nga teatri.
Skenografia është e realizuar nga Genc Shkodrani, as. skenograf Gëzim Borova, kostumograf Frenci Gjerasi. Muzika Jurgen Muharremi dhe koreografia Artan Ibërshimi. Vepra “Skandali” që vjen në skenën tonë është e përkthyer nga Idlir Hoxhaj. Kjo vepër është shfaqur në shumë teatro dhe është përshkruar, si një nga komeditë më të njohura të autorit Steve Martin.
